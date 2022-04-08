Akbank'tan 1000 TL! Hediye Kampanyası Detayları Neler? Yeni normalleşme süreci ile beraber yeni bir kampanya ilanına çıkan Akbank, kredi kartı kullanımının yapılması ile beraber yapılan alışverişlere %2 ve üzerinde chip para vereceğini açıkladı.

Akbank 1000 TL Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Akbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kredi kartı kampanyasından faydalanılması halini ilk harcamanın yapılmasından önce asıl kart sahibinin Akbank mobil uygulaması üzerinden ya da Axess kredi kartının mobil uygulaması özelinden işlemleri gerçekleştirilir. Anında katıl butonunu tıklanması ile beraber yapılacak alışveriş sonrasında bu İşlemlerin yapılması ile yapılan alışveriş geçersiz olacak ve bir sonraki alışverişte puan kazanacaksınız. Access, mobil uygulaması üzerinden de sorgulama işlemlerinin yapılmasına müsaade ediyor.

Akbank Axess Kredi Kartı Olmayanlar Da Kampanyaya Katılabilecek

Akbank Axess kredi kartı olmayan vatandaşlar, kredi kartı başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra kredi kartının alması ile beraber Access, mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayarak anında internet üzerinden katılım sağlayabilirler. Kampanyaya katılmak açısından yeniden mobil uygulama üzerinden, hemen katıl butonuna tıkladıktan sonra kampanyalar bölümünden İşlemlerin yapılması mümkündür.

Kampanyaya katılım sağladıktan sonra yapılacak alışverişlerde puan kazanmaya başlayacaksınız. Özellikle de Akbank'ın anlaşmalı olduğu çeşitli mağazalar üzerinden gerçekleştirilecek alışveriş işlemleri de çok daha yüksek puanları kazanılması mümkündür. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesine erişim sağlayabilirsiniz.

Akbank yönetimi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kampanyaya katılım için başvuruların Ramazan ayının sonuna kadar devam edeceği açıklandı.