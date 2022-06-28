Pakistan'ın Kuzeybatısında Silahlı Kişiler İşçiyi ve İki Polisi Öldürdü

Silahlı kişiler kuzeybatı Pakistan'da bir çocuk felci aşı ekibine saldırarak bir sağlık çalışanını ve iki polisi öldürdü - bu, hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik tehlikeli bir kampanyadaki son ölümler.

Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde Salı günü kapı kapı dolaşan aşı kampanyası sırasında motosikletli saldırganlar ateş açtı.

Yerel yönetici Shahid Ali Khan, kurbanların Pazartesi günü salgın riski yüksek bölgelerde başlayan Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen bir kampanyaya katıldıklarını söyledi. Kampanya , 12,6 milyondan fazla çocuğu aşılamayı hedefliyor .

Yerel bir polis yetkilisi Aziz Ullah, saldırıda yoldan geçen bir kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Pakistan'ın dağlık sınır bölgelerindeki şiddet, Taliban'ın geçen yıl Afganistan'da iktidarı geri almasından bu yana artıyor ve Pakistan güvenlik yetkilileri genellikle hedefte.

Pakistan, Afganistan'la birlikte çocuk felcinin endemik olduğu, ancak aşı ekiplerinin silahlı saldırganlar tarafından hedef alındığı iki ülkeden biri. 2012'den beri birçok çocuk felci çalışanı ve onları koruyan güvenlik görevlisi bu tür saldırılarda öldürüldü.

CIA, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in Abbottabad şehrinde izini sürmeye yardımcı olmak için sahte bir aşı kampanyası düzenledikten sonra Pakistan'da her türlü aşıya karşı muhalefet arttı. Bin Ladin, 2011 yılında ABD'nin bu şehirde düzenlediği askeri operasyon sırasında öldürüldü.

Çocuk felcini yok etme çabaları, aşı programlarının çocukları kısırlaştırmaya yönelik Batılı bir komplonun parçası olduğunu veya aşıların domuz yağı içerdiğini ve bu nedenle Müslümanlar için yasak olduğunu iddia eden dini gruplar tarafından yayılan komplo teorileri tarafından da engellendi.

2021'de Pakistan, çocuk felcini ortadan kaldırmaya yakın olduğuna dair umutları artırarak yalnızca bir vaka bildirdi. Ancak bu yılın Nisan ayında, 15 ay içinde zayıflatıcı nörodejeneratif hastalığın ilk vakasını bildirdi.

Nisan ayından bu yana, Pakistan 11 yeni çocuk felci vakası kaydetti - hepsi ebeveynlerin çocukları aşılamayı reddettiği Kuzey Veziristan'da. Salgın, çocuklarda ciddi felce neden olabilen hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik ülkenin çabalarına darbe vurdu.

Bu haftadan önce, Pakistan sağlık yetkilileri bu yıl Ocak, Mart ve Mayıs aylarında ülke çapında üç çocuk felci karşıtı çalışma gerçekleştirmişti.

Mart kampanyası sırasında, kuzeybatı Pakistan'daki silahlı kişiler, bir günlük aşılamadan sonra eve dönerken bir kadın çocuk felci işçisini vurarak öldürdüler.