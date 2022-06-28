İspanya'nın Sosyalistleri Endülüs Seçimlerinden Sonra Uyandırma Çağrısı Aldı

Geçen hafta Endülüs'te İspanya'nın Sosyalist Partisi tarafından yapılan bölgesel seçimde, sağcı ezeli rakiplerinin ezici bir zaferi olarak Halk Partisi (PP) tarafından geçen hafta alınan çağrı kadar vahşice yüksek sesli çok az siyasi uyandırma çağrısı yapıldı . ülkenin iktidar partisi savunmasız görünüyor.

Geleneksel Sosyalist Parti (PSOE) kalesinin sekiz eyaletinin tamamı, daha önce Endülüs'te kırılgan bir azınlık hükümeti yöneten, ancak şimdi tarihsel olarak eşi görülmemiş bir genel çoğunluk ile yönetebilen PP tarafından ya tutuldu ya da kazanıldı.

Sosyalistlerin en acı yenilgisi, hiç şüphesiz, 1977'de İspanya'ya geri döndüğünden beri yenilmedikleri Endülüs'ün başkenti Sevilla da dahil olmak üzere bölgeyi kaybetmekti.

Endülüslü üye sayısı 109 sandalyeli parlamentoda 30'a düştü, bu PSOE'nin 2018'e kadar 30 yıldan fazla bir süre kesintisiz olarak yönettikleri bir bölgede şimdiye kadarki en kötü sonuç oldu.

Liberal eğilimli El País gazetesinin belirttiği gibi: "En ağır darbeydi ve doğrudan kalelerinin kalbine gitti."

Sağlam onay

Yumuşak huylu, cana yakın Juan Manuel Moreno Bonilla'nın (Juan Moreno olarak da bilinir) büyük ölçüde geleneksel ekonomik meselelere odaklanan bir kampanyanın ardından, PP'nin İspanya'nın en kalabalık bölgesindeki tarihi zaferi, aynı zamanda partinin son dönemdeki politikalarının sağlam bir onayıdır. yeni PP lideri Alberto Nuñez Feijóo tarafından benimsenen ılımlı, merkezci imajı canlandırdı. Ancak uluslararası alanda da ses getirdi.

Cuma günü, muhafazakar partilerin Avrupa Birliği ittifakı olan Avrupa Halk Partisi'nin lideri Manfred Weber, PP'yi seçim başarısından dolayı tebrik etti ve bunun İspanyol nüfusunun değişim istediğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Genel seçimlere daha 18 ay varken, İspanyol ulusal hükümeti için, bölgesel seçimlerdeki bu üçüncü yenilgi, Barselona Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma profesörü Oriol Bartomeus, “pruvaların üzerinden büyük bir atış” dedi. Autónoma, El Cezire'ye söyledi.

"Bütün veriler Endülüslülerin Moreno Bonilla'nın iktidarda kalmasını istediğini ve PP'nin hükümetin partisi olarak kabul edildiğini gösterdi, bu yüzden bu o bölgede devamlılık için bir oydu" dedi.

Ancak ulusal olarak, Endülüs'teki sonuçların farklı bir mesaj verdiğini söyledi, çünkü “PP ve sağcı medyanın desteklediği Sosyalistlerin tükendiği anlatısını güçlendirmeye yardımcı oluyorlar”.