Filistinli Mülteciler UNRWA Fon Kesintileri İle Mücadele Ediyor

Ürdün içinde Ali, Gazze Şeridi'nden bir yabancıdır. Ama dışarıda Ürdünlü olarak kabul ediliyor. "Nasıl?" 35 yaşındaki soruyor. “Arada kaldım; ne burada, ne de orada."

Ali, Ürdün'de doğup büyümüş olmasına rağmen Ürdün vatandaşlığına sahip değildir. Kimliği, 1967 Arap-İsrail savaşı sırasında bölgeden kaçan büyükbabasının izniyle Gazze Şeridi'nden bir Filistinli olduğunu söylüyor.

Küçük, plastik kart, Ali'nin “yabancı” olduğunun tek göstergesi – işinden, kullandığı arabaya, çocuklarının uyruğuna kadar hayatının neredeyse her yönünü kısıtlayan bir etiket. Elektrik mühendisliği okudu ancak sahada iş bulamayınca Amman'da COVID-19 testleri yapan bir tıbbi laboratuvarda çalışıyor. Oy kullanamayacağını, ehliyet ve pasaport ücretlerinin dört katından fazlasını ödediğini ve bir daire satın almadan önce uzun bir güvenlik onay sürecinden geçmesi gerektiğini söylüyor.

İki çocuk babası Al Jazeera'ya “Hayat devam ediyor” dedi. “Ama bütün hayatını başka bir milliyet arayarak, daha iyi bir milliyet arayarak geçiriyorsun. Çocuklarınız için. Çocuklarımın benim yaşadığım durumu yaşamalarını istemiyorum.”

"Ürdün olduğumu düşünüyorsanız, bana tam vatandaşlık verin" dedi. "Filistinli olduğumu düşünüyorsan, beni Filistin'e geri götür."

'Kronik yetersiz fonlama'

Batı Şeria 1950'de Ürdün'ün idari kontrolü altına alındığında, sakinleri Ürdün vatandaşlığına hak kazandı. Ürdün'ün eski çalışma bakanı Jawad al-Anani, El Cezire'ye verdiği demeçte, bu, Mısır egemenliği altında yaşayan Filistinlileri Gazze Şeridi'nden dışladı. 1967 savaşı sırasında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'dan kaçanlar Ürdün'de ikamet ederken, Gazze Şeridi'nden kaçanlar değildi. Al-Anani, Ürdün 1988'de Batı Şeria ile idari bağlarını kestiğinde, 1950 öncesi topraklarında yaşayan Batı Şeria'dan gelenler tam vatandaşlık haklarını korurken, Gazze'den gelenler yabancı kaldı, dedi.

Birleşmiş Milletler Yardım Örgütü Ürdün sözcüsü Widian Othman, 1967'de Gazze'den zorla yerinden edilen yaklaşık 175.000 ve Suriye'nin savaştan zarar görmüş bölgelerinden kaçan 18.000 kişi de dahil olmak üzere Ürdün'de vatandaşlığı olmayan bu Filistinli mülteciler için kamu yararının neredeyse hiç olmadığını söyledi. Filistin Mülteciler için Çalışma Ajansı (UNRWA).

Bu, yetersiz finanse edilen, nakit sıkıntısı çeken kuruluş olan UNRWA'yı, başvurabilecekleri tek destek ağı olarak bırakıyor. Othman, UNRWA'nın Ürdün'de yaklaşık 120.000 öğrenci için 161 okul, 25 sağlık merkezi işletiyor ve Ürdün vatandaşı olmayanlar için gerekli olan en savunmasız yaklaşık 60.000 Filistinli mülteciye gıda ve nakit yardımı sağladığını söyledi.

UNRWA sözcüsü Tamara Alrifai, Kasım ayı ortasında Brüksel'de düzenlenen bir UNRWA bağış konferansının teşkilata gerekli fonlarının yaklaşık yüzde 40'ını bıraktığını söyledi.

Alrifai, "UNRWA'nın kronik yetersiz finansmanı teşkilata, personele ve mülteci topluluğuna büyük sıkıntı yarattı" dedi. “UNRWA'nın hizmetlerini gerçekten yükseltmesini ve modernize etmesini engelledi.”

BM ajansı, çoğu 1948 ve 1967 yıllarında Filistin'deki kasaba, köy ve şehirlerden zorla yerinden edilen ve Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'a ulaşanların soyundan gelen 5,7 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

UNRWA rakamlarına göre bu mültecilerin yaklaşık yüzde 40'ı Ürdün'de yaşıyor.

Alrifai, "Filistinli mültecilerin bölgedeki en eski çözülmemiş çatışmadan muzdarip olması gerçeği, donör yorgunluğu ve içinde bulundukları kötü durum ve hikayelerinde yavaş bir erozyon olduğu için onlara karşı oynuyor" dedi.