Pakistan'da Otobüs Uçurumdan Düştü

Bir hükümet yetkilisi, bir yolcu otobüsünün Pazar günü güneybatı Pakistan'da şiddetli yağmurda bir dağ yolundan kayarak derin bir vadiye düştüğünü, 19 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Belucistan eyaletinin Shirani ilçesinin müdür yardımcısı Mahtab Shah, başkent İslamabad'dan Quetta şehrine seyahat eden otobüste yaklaşık 35 yolcu olduğunu söyledi.

Yaralıların çoğunun durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor.

Kurtarma ekiplerinin, Hayber Pakhtunkhwa eyaletini sınırlayan tahrip edilen araç ve çevredeki enkazda hayatta kalanları aradığını söyledi.

Shah, görünüşe göre otobüsün şiddetli yağmur nedeniyle ıslak yolda kaydığını ve sürücünün yaklaşık 61 metre uçuruma düşen aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Belucistan'da geçen ay bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.