Pakistan'da Muson Yağmurları Bir Aydan Kısa Sürede 147 Can Aldı

Yetkililer, muson yağmurlarının Pakistan'ı kasıp kavurmaya devam etmesi ve ülkenin bazı bölgelerinde ani selleri tetiklemesi nedeniyle geçen ay yağmurla ilgili olaylarda ölenlerin sayısının 147'ye yükseldiğini söylüyor.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, ölenler arasında 88 kadın ve çocuğun olduğunu söyledi. Muson yağmurlarının ülke genelinde evlere, yollara, köprülere ve elektrik santrallerine de zarar verdiği belirtildi.

Durum özellikle ülkenin en büyük liman kenti Karaçi'de vahimdi, burada tüm mahalleler Pazartesi günü sular altında kaldı, taşıtlar yerlerde mahsur kaldı ya da diz boyu sularda yürüyerek ya da bisikletle el sallamaya çalıştı.

Bazı sakinler, onları daha güvenli yerlere taşımak için tekneler ayarladı.

Bir sakin, Abdul Raheem, “Şu anda durum böyle, yollar sular altında kaldığı için araçlar yerine tekneyle seyahat etmemiz gerekiyor” dedi.

Bazı Karaçi sakinleri, arabalarını batık yollarda terk etmeye ve bel yüksekliğindeki sulardan geçmeye zorlandıklarını söyledi. Yetkililer, sular altında kalan sokaklardaki suları boşaltma ve insanları tahliye etme çabalarına yardımcı olmaları için paramiliter birlikleri çağırdı.

Yağışların yılın bu zamanındaki ortalama sağanak yağışın neredeyse iki katı olduğu söyleniyor. Haziran ortasında başlayan saldırılar, başlangıçta şu ana kadar 63 kişinin öldüğü güneybatı Belucistan eyaletinde tahribata yol açtı .

Karaçi'nin başkenti olduğu Sindh eyaletinde, afet kontrol ajansı en az 26 kişinin öldüğünü söyledi. Şiddetli yağmur ulusal başkent İslamabad'ı ve doğudaki Pencap eyaletini de vurdu.

Yüzlerce kişinin de yağmur ve selde evlerinin çökmesi sonucu evsiz kaldığını anlatan Bakan, şiddetli yağışlar nedeniyle sekiz barajın da patladığını söyledi.

Kuzeybatı Hayber-Pahtunhva ilinde hafta sonu yapılan resmi açıklamaya göre, yağmur nedeniyle evlerinin çökmesi sonucu biri altı yaşında iki kişi öldü, dört kişi de yaralandı.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin Pakistan'daki ortalamadan daha şiddetli sağanak yağışın nedeni olduğunu söylüyor.

Her yıl, Pakistan'daki birçok şehir, yıllık muson tufanıyla mücadele ediyor ve zayıf hükümet planlaması hakkında eleştiriler alıyor.

Sezon, Temmuz'dan Eylül'e kadar sürüyor ve uzmanlar, Pakistan'daki mahsulleri sulamak ve barajları ve diğer su rezervlerini yenilemek için yağmurların şart olduğunu söylüyor.

2010 yılında, hafızalardaki en kötü sel felaketi Pakistan'da 20 milyon insanı etkiledi, altyapının zarar görmesi milyarlarca dolara ulaştı ve ülkenin beşte biri sular altında kalırken devasa ekinler yok oldu.