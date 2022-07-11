Küresel Nüfus 8 Milyara Ulaşacak

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, 15 Kasım'da dünya nüfusunun sekiz milyara ulaşması bekleniyor ve Hindistan gelecek yıl dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacak.

BM Pazartesi günü, dünya nüfusunun bir milyara ulaşmasının yüz binlerce yıl sürdüğünü ve yedi kat büyümesinin sadece 200 yıl sürdüğünü kaydetti. 2011 yılında yedi milyar olarak gerçekleşti.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yapılan tahmin, dünya nüfusunun 1950'den bu yana en düşük hızda büyüdüğünü belirtirken, önceki hızlı büyümenin etkisinin önümüzdeki yıllarda hissedileceğini söyledi.

BM, “[Bu] dramatik büyüme, büyük ölçüde üreme çağına ulaşan insan sayısının artmasından kaynaklandı ve buna doğurganlık oranlarındaki büyük değişiklikler, artan kentleşme ve hızlanan göç eşlik etti” dedi. “Bu eğilimlerin gelecek nesiller için geniş kapsamlı etkileri olacak.

Rapor, küresel nüfusun 2030'da 8,5 milyara ve 2050'de 9,7 milyara ulaşacağını ve 2100'e kadar bu seviyede sabitlenmeden önce 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar kişiye ulaşacağını tahmin ediyor.

BM, nüfus artışının sağlık ve ekonomik kalkınmadaki ilerlemelerin göstergesi olduğunu, aynı zamanda dünyanın en acil sorunlarından bazılarının üstesinden gelmek için etkili politikalara duyulan ihtiyacın da altını çizdi.

“İlerleme evrensel değil, eşitsizliği keskin bir şekilde rahatlatıyor” dedi. “11 yıl önce dile getirilen aynı endişeler ve zorluklar devam ediyor veya daha da kötüleşti: İklim değişikliği , şiddet, ayrımcılık.”

Rapora göre, önümüzdeki on yıllarda dünya nüfusundaki artış tahminlerinin yarısından fazlası sadece sekiz ülkede yoğunlaşacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya olduklarını söyledi.