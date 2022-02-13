Siyasi Kriz Derinleşirken Libya'da Dbeibah Yanlısı Güçler Miting Yaptı

Libya ortak operasyon güçleri, Abdul Hamid Dbeibah'ın ülkedeki siyasi bölünme derinleşirken Libya hükümetinin başı olarak meşruiyet iddiasını desteklemek için ülkenin başkentinde toplandı.

Cumartesi günü, Misrata, Khoms ve Zlitan'dan ortak silahlı kuvvetler yaklaşık 300 silahlı araçla Trablus'un Şehitler Meydanı'nda birleşti.

Perşembe günü, Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (HoR) Fathi Başağa'yı ülkenin yeni başbakanı olarak atamıştı.

Görevdeki BAŞBAKAN Dbeibeh hareketi reddederek, ulusal seçimler yapılana kadar görevinde kalacağına söz verdi.

"Elbette en başta buradaki varlığımızın nedeni Libya'daki demokratik yolu korumaktır. Devrime 2011 yılında ordunun yönetimi nedeniyle katıldık, ordunun yönetimini kabul etmiyoruz. Uluslararası meşruiyeti savunmak için buradayız ve amacımız meşruiyeti korumaktır." dedi.

Cumartesi günü erken saatlerde, Ortak Operasyon Gücü yaptığı açıklamada, bu hamlenin Dbeibah' ın emriyle geldiğini ve onları "başkentteki hükümet karargahı ve kilit bölgeleri güvence altına almaya" çağırdığını söyledi.

Dbeibah yönetiminin ülkeyi 24 Aralık 2021'de yapılacak seçimlere götürme görevi vardı, ancak yasal dayanakları ve çok sayıda tartışmalı isme adaylıkları nedeniyle sert bölünmeler nedeniyle sandıklar iptal edildi.

İnşaat işadamı bir yıl önce Birleşmiş Milletler liderliğindeki barış çabaları kapsamında atandı ve "yeni bir geçiş safhası veya paralel otoriteyi kabul etmeyeceğini" ve iktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğine söz verdi.

Hem Misrata'dan hem de iptal edilen cumhurbaşkanlığı anketi için her iki adaydan oluşan Bashagha ve Dbeibah, batıdaki rakip silahlı grupların desteğini alıyor.

Cuma günü, Trablus ve Misrata'daki ana cadde ve meydanlar, HoR'un Başağa'nın yeni geçiş hükümetini kurma kararını reddeden büyük gösterilere tanık oldu.

Göstericiler, HoR ve Yüksek Danıştay'ın (HCS) devrilmesini talep etti ve Dbeibah liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer ayrıca seçimlerin Cenevre Anlaşması'na uygun olarak zamanında yapılmasını talep ettiler.

Bu arada Trablus merkezli organın başkanı Halid Mechri, Dbeibah hükümetini "parlamento ve HCS'ye karşı bir kampanyayı körüklemekle" suçladı.

BM, HoR oylamasından sonra Dbeibeh'i hala tanıdığını söyledi.

Libya, NATO destekli bir isyanın diktatör Muammer Kaddafi'yi devirdiği 2011 yılından bu yana on yıldır süren bir kargaşaya tanık oldu ve bölgesel bölünmelerle perçinlenen petrol zengini bir ülke üzerinde kontrol için yarışan silahlı grupların bir yama çalışmasını bıraktı.

Uzmanlar, Perşembe günkü seçimlerin iki paralel hükümetin ortaya çıktığı 2014'te tekrarlanan bir bölünmenin tekrarını tehdit ettiği konusunda uyardılar.