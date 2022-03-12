Pakistan, Hindistan'ın 'Kazara' Füze Ateşiyle İlgili Ortak Soruşturma Talep Etti

Pakistan, Hindistan'ın bir füzenin kendi topraklarına "yanlışlıkla ateşlenmesi" konusundaki açıklamasını dikkate aldığını ve "olayı çevreleyen gerçekleri doğru bir şekilde ortaya çıkarmak" için ortak bir soruşturma talep ettiğini söylüyor.

Dışişleri bakanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Olayın vahim niteliği, güvenlik protokolleri ve füzelerin nükleer ortama yanlışlıkla veya izinsiz fırlatılmasına karşı teknik güvenlik önlemleriyle ilgili birkaç temel soruyu gündeme getirmektedir." ifadesi yer aldı ve Hindistan'ın füzenin ateşlenmesine yol açan koşullar hakkında daha net bir resim sunması gerektiği belirtildi.

"Hindistan neden füzenin kazara fırlatılması konusunda Pakistan'ı hemen bilgilendiremedi ve Pakistan olayı duyurana ve açıklama isteyene kadar kabul etmeyi bekledi?"

İslamabad ayrıca Yeni Delhi'den "füzenin gerçekten silahlı kuvvetleri veya bazı haydut unsurlar tarafından ele alınıp alınmadığını açıklamasını" istedi.

Pakistanlı yetkililer daha önce füzenin silahsız olduğunu ve ülkenin doğusundaki Mian Channu kenti yakınlarında başkent İslamabad'a yaklaşık 500 kilometre (310 mil) uzaklıkta düştüğünü söylemişti.

Yeni Delhi Cuma günü yaptığı açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında meydana gelen teknik bir arızanın merminin ateşlenmesiyle sonuçlendiğini kabul etti.

"Füzenin Pakistan'ın bir bölgesine düştüğü öğrenilmiştir. Olay derin üzüntü verici olsa da, kaza nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması da bir rahatlama meselesidir."

Bakanlık, hükümetin "ciddi bir görüş aldığını ve üst düzey bir Soruşturma Mahkemesi emri verdiğini" açıkladı.

'Son derece sorumsuzca'

Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf, Yeni Delhi'nin İslamabad'a yanlışlıkla füze fırlatılması konusunda hemen bilgi vermemenin "son derece sorumsuzca" olduğunu söyledi.

Yusuf Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bunun yanlışlıkla bir fırlatma mı yoksa daha kasıtlı bir şey mi olduğunu belirlemek için bu olayı çevreleyen gerçek koşullar da araştırılmalıdır." dedi.

Pakistan dışişleri bakanlığı Cuma günü Hindistan'ın İslamabad'daki suçlamalarını, olayın yolcu uçuşlarını ve sivillerin hayatını tehlikeye atmış olabileceğini söyleyerek, hava sahasının sebepsiz yere ihlali olarak adlandırdığı bir protesto gösterisine çağırdı.

Askeri uzmanlar geçmişte, üç savaş yapan ve genellikle tartışmalı Keşmir toprakları üzerinde çok sayıda küçük silahlı çatışmaya giren nükleer silahlı komşuların kaza veya yanlış hesaplama riski konusunda uyardılar.

Son aylarda gerginlik azaldı ve türünün ilk örneği olabilecek olay, güvenlik mekanizmalarıyla ilgili soruları hemen gündeme getirdi.

Üst düzey bir Pakistanlı güvenlik yetkilisi, adının açıklanmaması koşuluyla Reuters haber ajansına verdiği demeçte, olayın alarm verdiğini ve "kritik uygunsuz bir duruma" dönüşebileceğini söyledi.

"Füze olduğunu kabul eden çok soğukkanlıydı." dedi. "Bu, güvenlik mekanizmaları ve çok tehlikeli silahların teknik hünerleri hakkında ne söylüyor? Uluslararası toplumun buna çok yakından bakması gerekiyor."

Yetkili, bunun muhtemelen Rusya ve Hindistan tarafından ortaklaşa geliştirilen nükleer kapasiteli, kara saldırısı seyir füzesi olan brahmos füzesi olduğunu söyledi. İki ülke henüz füzenin türünü resmi olarak doğrulamadı.

ABD merkezli Silah Kontrol Birliği'ne göre, füzenin menzili 300km (186 mil) ile 500km (310 mil) arasında ve bu da onu Kuzey Hindistan fırlatma rampasından İslamabad'ı vurabilecek kapasitede yapıyor.

Pakistanlı yetkili, olayın Hindistan'ın "füzelerin fırlatmaya hazır konumlarda olduğu ve Pakistan'ı işaret ettiği ve bunun da herhangi bir komuta kontrol sistemi koruması olmadan" olduğu anlamına gelip geldiğini merak etti.