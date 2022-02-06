Pakistan Askerleri Afganistan'dan Ateş Ederken Öldü

İslamabad Pazar günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın geçen Ağustos ayında iktidara gelmesinden bu yana düzenlenen ikinci saldırıda en az beş Pakistan askerinin komşu Afganistan'dan ateş açarak bir sınır karakolunda öldürüldüğünü söyledi.

Tehreek-e-Taliban (TTP) grubu, İslamabad'ı sözlerini yerine getirmemekle suçladıktan sonra Aralık ayı başında Afgan Taliban'ın arabuluculuğunda aylarca süren ateşkes anlaşmasından tek taraflı olarak çıkmasıyla saldırıları artırdı.

Pakistan ordusunun medya kanadı ISPR Pazar günü yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın içinden uluslararası sınırın ötesinden gelen militanlar Kurram ilçesindeki Pakistan askerlerine ateş açtı." dedi.

Örgüt, "Pakistan, Teröristler tarafından Pakistan'a karşı faaliyetler için Afgan topraklarının kullanılmasını şiddetle kınıyor ve geçici Afgan hükümetinin gelecekte Pakistan'a karşı bu tür faaliyetlerin yürütülmesine izin vermemasını bekliyor." dedi.

Ordu misilleme yaparak ağır kayıplara yol açmasına karşın, dağlık Afgan sınırındaki ilçelerin gazetecilere ve insan hakları örgütlerine yasak olması nedeniyle bağımsız onay hemen mümkün olmadı.

Pakistan'ın içişleri bakanı Şeyh Rasheed Ahmad yaptığı açıklamada, "Verdiği sözlere göre Taliban hükümeti bu tür sınır ötesi militan saldırılarını durdurmalı." dedi.

Afgan hükümeti, ateş edildiğinin Afgan topraklarından geldiğini reddetti.

Afganistan Taliban hükümeti sözcü yardımcısı Bilal Karimi Reuters'e verdiği demeçte, "Başta neighhourlarımız olmak üzere diğer ülkelere, kimsenin Afgan topraklarını onlara karşı kullanmasına izin vemeyeceğine dair güvence veriyoruz." dedi.

Olay, Pakistan güçlerinin üç gün süren operasyonlarda en az 20 isyancı ve dokuz askerin, isyancıların Baloçistan eyaletindeki iki ordu karakola saldırılar düzenledikten sonra öldürüldüğünü söylemesinden bir gün sonra gerçekleşti. Çarşamba günkü ikiz saldırıları Balochistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.

2007 yılında kurulan hareket, en çok 2014 yılında Peşaver'deki bir okula düzenlenen ve yaklaşık 150 çocuğun ölümüne yol açan saldırıyla ünlüdür.

Buna karşılık Pakistan silahlı gruba ezici bir darbe indirerek savaşçıları Afganistan'da saklanmaya zorladı.

TTP ve İslamabad, Kasım ayında Afgan Taliban'larının arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştılar. Ama bir ay sonra düştü.

Pakistan Talibanı, hükümetin TTP mahkumlarını serbest bırakma ve TTP gizlenme yerlerine yönelik güvenlik baskınlarını durdurma sözlerinden vazgeçtiğini iddia ediyor.

Taliban ve TTP, ideolojileri benzer olsa da, ayrı liderlik yapıları ve hedefleri olan iki ayrı grup.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, Pakistan diyalog konusunda kapılarını temelli kapatmakta isteksiz olsa da, güvenlik güçlerinin silahlı gruplara uygun şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Mart 2017'de Pakistan, TTP'nin iki ülke arasındaki hareketini kısıtlamak ve sınır ötesi saldırı iddialarını sona erdirmek için Afganistan ile olan 2600 kilometrelik (1600 mil) sınırını eskrim yapmaya başladı.