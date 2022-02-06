'Hindistan Bülbülü' Lata Mangeshkar Hayatını Kaybetti

Doktoru, Hindistan'ın en büyük kültürel ikonlarından biri olan ve Güney Asya'da nesiller boyu müzik ve melodi tanımlayan şarkıcı Lata Mangeshkar'ın 92 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.

Mangeshkar, COVID-19'a yakalandıktan sonra 11 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı ve Dr Pratit Samdani'ye göre, Pazar günü Mumbai'deki Breach Candy Hastanesi'nde "çoklu organ yetmezliğinden" öldü.

"Nightingale" Mangeshkar, küçük kız kardeşi Asha Bhonsle ile birlikte yarım yüzyıldan fazla bir süredir Bollywood müziğine hakimdi ve birçok kişi tarafından Hint film endüstrisinin gelmiş geçmiş en büyük playback şarkıcısı olarak kabul ediliyor.

28 Eylül 1929'da Maharashtra'da doğan Mangeshkar, ilk kez eğitimli bir şarkıcı olan babası Deenanath ile dini toplantılarda şarkı söyledi.

1942'de 13 yaşındayken ilk şarkısını bir Bollywood filmi için kaydetti.

Hindistan'ın film başkenti Mumbai'ye taşındıktan sonra, muazzam popüler cazibesi olan, pürüzsüz, keskin sesiyle izleyicileri büyüleyen ve Hintçe müziği on yıllar boyunca ölümsüzleştiren bir yıldız oldu.

'Tanrı'dan Hediye'

Mangeshkar, 1.000'den fazla Bollywood ve bölgesel dil filminde 5.000'den fazla şarkı söyledi. Oeuvre İngilizce, Rusça, Felemenkçe ve Svahili dahil olmak üzere onlarca dilde yaklaşık 27.000 şarkıya yayıldı.

"Sesim Tanrı'nın bir lütfudur." dedi bir röportajcıya.

"Ninni söylediğimde anne oldum, romantik bir şarkıyken sevgiliydim."

Her zaman duygu dolu şarkıları genellikle üzücüydü ve çoğunlukla karşılıksız sevgiyle ilgilendi, ancak diğerleri ulusal gururdan şarkı söyledi.

Madhubala ve Meena Kumari gibi Bollywood'un ilk süperstarları için şarkı söyledi ve daha sonra Priyanka Chopra gibi endüstrinin modern divalarına ses vermeye devam etti.

Kariyeri boyunca Mangeshkar, Madan Mohan, Naushad, SD Burman, RD Burman, Laxmikant-Pyarelal ve AR Rahman ikilisi de dahil olmak üzere Hindistan'ın efsanevi müzik yönetmenlerinin neredeyse tamamıyla çalıştı ve on milyonlarca plak sattı.

Ayrıca bollywood müzik endüstrisindeki neredeyse aziz statüsünü kazanarak düzinelerce şarkı ödülü kazandı.

Kolkata'lı yazar Anirudha Bhattacharjee, Mangeskkar'ın milyonlarca insana hitap etmesinin belirleyici faktörünün "tertemiz sesi" olduğunu söyledi.

El Cezire'ye "Tanım dışıydı", dedi. "Şarkılarında somutlaştırabileceği duygular ona çok doğal bir şekilde geldi ... çok çalışmasına gerek yoktu - bir tür zahmetsiz, yaprak dökmeyen şarkıydı."

"Bir başka yönü de, söylediği her şeyin ilahi olanla eşitlenebileceğidir." diye de ekledi. "Onun gibisi olmadı ve gelecekte onun gibi birinin olacağını sanmıyorum."