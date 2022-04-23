Paketler Devreye Girdi: 6 Ay Ödemesiz Ucuz Kredi Verilecek. Koronavirüsü pandemisineden olumsuz bir şekilde etkilenen çiftçi, girişimci, esnaf kadınlara yönelik destek olmak ve yeni iş kurmak isteyenlere ise cesaretlendirmek amacıyla bankaların kredi paketleri devreye girdi. Finansmana erişimde adeta nefes aldıracak 6 ay ödemesiz ve uygun faiz oranları ile oluşturulan paketlerde limitler hususunda ise seçenekler oldukça çok. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Ülkemizde kadının işgücüne aktif bir şekilde katılım sağlama oranı sadece %34.6 ve 2023 senesinde bunun %38.5 ve çıkarılması hedefleniyor. Kadınların girişimci olabilmeleri ile iş kurabilmeleri ve isteyen kadının ise çiftçilik ya da esnaflık yapabilmesi açısından devlet, bazı destekleri sağlıyor.

Koronavirüsü pandemisi süreci içerisinde kendi işiyle uğraşmak isteyen ve sayısı artınca özel bankalarda kadınlara yönelik kredi paketlerini geliştirmeye başladı. İşte karşınızda uygun faiz oranları ile vadeleri kapsayan kadınlara özel bir şekilde oluşturulan kredilerden bazıları...

Girişimciden İhracatçıya

İş Bankası tarafından kadın girişimcilere yönelik verilen ve 500 bin TL'ye kadar uygun faiz oranı ile oluşturulan özel bir kredi paketidir. Diğer taraftan KOSGEB desteği ile işini kuran kadın girişimcilere 70 bin TL'ye kadar kredi avantajı sunuluyor.

Esnaf İçin Faizsiz Kredi İmkanı

Halkbank, ilk kez işini kuracak veya işini kurup finansmana ihtiyaç duyan kadın girişimcilerin işlerini kolaylaştırmak ve teşvik edilmeleri amacıyla 'kadın girişimci kredi' paketini hayata geçirdi. Buna göre 100 bin TL tutarında kredi tutarı 6 ay geri ödemesiz bir şekilde 24 aylık vade seçeneği ile kadın girişimcilerin hizmetine sunuluyor.