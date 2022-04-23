Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı! Kredi Garanti Fonu Kefaletli 60 Milyar Lira Kaynak Kullanacak!

Kredi Garanti Fonu Kefaletli 60 Milyar Lira Kaynak Kullanacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Kredi Garanti Fonu kefaletli destek paketine müracaatlar başladı. Yatırım, ihracat ile işletme harcamaları açısından değişiklik gösteren vade ile miktarlarda destek, İşletmeleri sunuyor.

Son dakika müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. O kredi paketlerine müracaatlar başladı. Yatırım, ihracat ile işletme harcamaları açısından Kredi Garanti Fonu kefaletli 60 milyar TL tutarında destek paketi tahsis etti. Paketin ilk aşaması yatırım açısından yatırım gerçekleştirmeyi hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler bu paketten 24 ay boyunca geri ödemesiz bir şekilde 120 aylık vade seçeneği şeklinde yatırım kaynağı olabilecek. Kredinin üst limiti ise kobiler açısından 35 milyon tl olurken KOBİ dışı işletmeler için ise 100 milyon TL gibi bir rakama ulaşıyor.

2021 senesi ortalarından itibaren başlayan ve 2022 senesinin bütçesini meydana getiren görüşmeler nihayetinde devletin KOBİ’ler için ne kadar bir destek ayırdığı ile ilgili veriler netlik kazanmış da. O rakam da şimdi tek tek uygulanmaya başladı. Özellikle de pandemi döneminde zarar gören küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için devlet elini taşın altına koydu ve esnafın yüzünü omuz attı. Buna göre milyarlarca TL tutarında destek paketleri küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için harcandığında harcamaya devam ediliyor.