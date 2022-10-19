Özgüven Arttırmanın Yolları Nelerdir, Daha Kaliteli Bir Hayat Nasıl Yaşanır?

Her zaman ve çoğu yerde kendine güvenen insanlar hayatlarında daha önde bir şekilde yaşamlarını sürmektedir. Bu sebeple okuyucularımıza kendilerine inanmalarını ve yapabileceklerini asla küçümsememelerini tavsiye etmekteyiz. İlk olarak yürüme şeklini değiştirmek fiziksel olarak doğru bir duruşa yol açacak ve bu da özgüveni arttıracaktır. Diğer taraftan kamburu çıkartıp hımbıl bir şekilde görünüm sağlamak ise bu konu ile ilgili size yardımcı olmayacak olan bir yoldur.

Kendinize güvenmek ve dik bir şekilde yürümek özgüvenin yüksek olduğunu gösteren bir duruştur ve bu şekilde yürümeye başladığınız anda etrafınızda bulunan insanlar da bu durumu fark edecektir. Bu şekilde insanların size karşı bakış açıları değişecek ve siz de duruşunuzu düzelterek egzersizler yapacak ve daha dik bir duruşa sahip olarak yürüyeceksiniz.

Gülümsemek özgüvenin daha yüksek olduğunu göstermekte olan farklı bir yoldur. Gülümseyerek mutlu, arkadaş canlısı ve kendinizden emin olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Stres altında bulunduğunuz bir ortamda ya da çok gergin bir sunum öncesinde etrafınızda bulunan insanlara gülümseyerek ortamın havasını yumuşatmaya da yardımcı olabilirsiniz.

Göz teması kurmak da önemli bir nokta olmaktadır ve bir insanın göz temasından kaçınması o kişinin kendine güvenmediğinin göstergesi olarak algılanmaktadır. Bu sebeple karşınızdaki kişinin güvenini kazanmanıza yardımcı olan göz teması sizin dürüst bir insan olduğunuzu da kanıtlamaktadır.

Tereddütlü konuşmak yerine kendinizden emin bir şekilde konuşmak da özgüveninizin yüksek olduğunu belli eder. İltifatlara karşı tepkide bulunmak ve iltifatları kabul etmek dikkat çekici bir durumdur. Bazı insanlar iltifat aldıkları zamanlarda dikkati kusurlarına çekmeye çalışır ve bu da onların özgüven eksikliğini ortaya koyar. Karşınızda bulunan kişi ise bu şekilde bir tepki aldığında onun düşüncelerine değer vermediğinizi algılayabilmektedir. Nazik bir şekilde gülümseyip teşekkür etmek iltifat aldığınızda yapılabilecek olan en doğru şey olmaktadır.

Özgenizi yükseltecek unsurlardan biri olan ve özgüveninizi tamamlayan en önemli durum kıyafetlerden geçmektedir. Kıyafetlere bir servet ödemek tavsiye edilmez fakat kıyafetler ile ilgili biraz zaman harcayıp tamamlayıcı aksesuarlar kullanmak giyiminize özen gösterdiğinizi ortaya koyar.

Negatif düşüncelerden uzak durmak ve kendinizi disipline etmek de kafanızın içindeki düşünceleri kontrol etmekten geçer. Bu durum için bir yere not alma yöntemini deneyebilirsiniz. Düşüncelerinizi analiz etmeniz sonrasında bu konuların hiçbirinin gerçekçi olmadığını fark edin. Bunun yanı sıra negatif bir düşünce aklınıza geldiği zaman pozitif olan düşünceleri okumak da sizler için faydalı olacaktır.

Yaptığınız yeni şeylere her gün bir yere not etmek ve başarılarınızdan oluşan bir günlük tutmak hedefinize ilerleyen yolda size yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra insanlara yardım etmeyi teklif etmek hem sizi hem de diğer insanları mutlu eden bir gelişme olacaktır. Sosyal medyada ise çok fazla zaman harcamak tavsiye edilmemektedir ve kendinizi farklı insanlarla kıyaslamaktan vazgeçmeniz önerilmektedir.