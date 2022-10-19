Amasra'da Hayatını Kaybeden Madencilerin Hayat Hikayeleri Öğrenildi

Acı hikayeler Amasra'daki maden faciası ile ilgili ortaya çıkmaya devam ederken konu hakkında detaylar da araştırılıyor. Öğrenilen hikayelerden birinde bir oğlu yaralanan ve bir oğlu ölen Fadime Ak isimli kadın çocuklarının ayrı vardiyalara gitmelerini talep ettiğini açıkladı. Serhat Kahraman isimli şehidin ise söz konusu patlamadan sağ kurtulması ardından arkadaşlarını kurtarmak adına tekrardan madene girdiği zaman hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberimizin devamında yürek yakan acı hikayeler ile ilgili detaylı bilgileri paylaştık. Oldukça üzücü ve acı hikayeler Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında yaşanmıştı.

Faciada 43 yaşındaki İzzet Ak yaralanmış ve 32 yaşındaki Soner Ak hayatını kaybetmişti. 73 yaşındaki Fadime Ak ise üzücü olay ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve oğullarından ayrı vardiyalarına gitmelerini talep ettiğini ifade etti. Oğullarına bu durumu söylediğini ve ayrı ayrı gitmelerinin daha iyi olacağını belirttiğini ifade eden acılı anne, onların da ecelin kendilerini nerede olsa bulacağını söylediğini anlattı. Oğulları İzzet ile Soner'in cuma gününde aynı işe gittiklerini belirten acılı anne, İzzet’in hastanedeki durumunun iyi olduğunu söylediklerini ve öyle olmasını umduğunu anlattı.

14 Ekim tarihinde Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada Soner Ak yaşamını yitirmiş ve Soner Akı’n ağabeyi olan İzzet Ak kazayı yaralı olarak atlatmıştı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde İzzet Ak’ın tedavisi devam ederken Soner Ak’ın evine ise Türk bayrağı asıldı ve şehidin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. 73 yaşındaki Baba Hüseyin Ak, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti ve 30 sene önce aynı maden ocağından emekli olduğunu hatırlattı. Fadime Ak ile Hüseyin Ak, oğulları Soner'in hayatını kaybetmesinin acısını yaşarken büyük oğulları İzzet’in sağlığına kavuşmasına umuyor.

Önemli açıklamalarda bulunan anne Fadime Ak oğullarından ayrı vardiyalarda çalışmalarını istediğini belirterek bu konuyu onlarla konuştuğunu anlattı. Fakat oğullarının bu durumu kabul etmediğini ve ecelin kendilerini nerede olsa bulacağını söylediklerini anlatan anne dikkatleri üzerine çekti. Üzücü olayın yaşamasından bir hafta önce ise oğullarından ocaktan doğalgaz kokusu gibi bir kokunun geldiğini söylediklerini açıkladı.

Soner Ak ile ağabeyi İzzet Ak köydeki iki katlı olan evde altlı üstlü oturarak hayatlarına devam etmekteydi. Soner Ak 10 sene önce Özge Ak ile dünya evine girmiş ve 3 çocuğu olmuştu. Özge Ak eşinin hakkını sonuna kadar savunmak istediğini belirtirken facia ile ilgili ihmal olduğunu ve 41 canın gittiğini açıkladı. Üç çocuğunun yetim bırakıldığını belirten acılı anne Özge Ak, adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi. Kimsenin kanının yerde kalması gerektiğini açıklayan Özge Ak Soner Ak’ın olayın yaşandığı günde cuma namazına gittiğini belirtti ve daha sonra eve geldiğini hatırlattı. Eşinin kendisinden helallik istediğini belirten Özge Ak evden ayrıldıkları sırada her zaman helalleştiklerini ve o gidişten sonra tekrar geri gelmediğini belirtti. Bir hafta önce eşinin kendisine iş yerinde gaz kokusu olduğunu belirttiğini açıklayan Özge Ak, daha sonra bir ekibin geldiğini ve bir iki ay kapalı duracağını söylediklerini ancak kapanmadığını öğrendiğini ifade etti.