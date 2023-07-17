Son dönemde gerçekleşen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, sigara fiyatlarında yükselmelere sebep olmuştur. ÖTV ve KDV gibi vergi düzenlemelerindeki değişiklikler, sigara kutuları üzerindeki toplam vergi yükünün artmasına yol açmıştır. Ayrıca, gıda ürünlerindeki fiyat artışları da sigara fiyatlarını etkilemiştir.

Sigara fiyatlarının artmasında etkili olan nedenlerden biri, sigaralar için uygulanan nispi vergi ve KDV'nin yükseltilmesidir. Bu değişiklikler, sigara üzerindeki toplam vergi miktarının fiyatla birlikte daha yüksek oranda artmasına neden olmuştur. Mali çarpan da 7,5'e yükselmiştir, bu da maliyetlerin perakende satış fiyatlarına daha fazla yansıyacağı anlamına gelir. Bu vergi ve mali çarpanlarla birlikte sigara fiyatlarında yaklaşık 5 TL'nin üzerinde bir artış beklenmektedir. Ayrıca, diğer maliyet faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda fiyatların daha da yükselme olasılığı bulunmaktadır.

Sigara fiyatlarındaki bu vergi ve mali çarpan artışı, sigara tüketenler ve sigara endüstrisi açısından önemli bir gelişmedir. Sigara sektöründe hedeflenen nispi vergi ve KDV sınırlarının aşılması, fiyat artışında daha büyük bir etkiye yol açmıştır. Örneğin, mali çarpanın 7,5 olması demek, sigara fiyatlarında meydana gelen her 1 TL'lik maliyet artışının perakende satış fiyatlarına yaklaşık olarak 7,5 TL olarak yansıtılacağı anlamına gelir.

Sigara fiyatlarındaki artışta dolar kuru ve diğer vergi düzenlemeleri de etkili olmaktadır. Bu nedenle, gelecekte sigara fiyatlarının daha da yükselme olasılığı bulunmaktadır. Sigara tüketenler ve sigara endüstrisini yakından takip edenler için bu durum önemli bir gelişmedir. Yeni vergi düzenlemeleri ve fiyat artışları, sigara tüketenlerin daha fazla para harcaması ve sigara maliyetlerinin artması anlamına gelecektir.