Özel okullar, son zamanlarda yaptıkları fahiş zamlarla sık sık gündeme geliyor. Bazı okulların yıllık ücreti 500 bin TL seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle bazı veliler, çocuklarını devlet okullarına alıyor. Özel okullar, tepki çekmemek için farklı taktikler uyguluyor. Zamları, farklı ödemeler üzerinden yansıtan özel okullar bu sayede dikkat çekmemeye çalışıyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan zamlar hakkında uyarılarda bulundur. Ağaoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre fahiş ödeme tutarlarının geri istenebileceği belirtildi. Ağaoğlu’nun açıklaması sonrasında veliler, yüksek ödemeler karşısında ne yapacağını merak ediyor.

ZAM, EĞİTİM ÜCRETİNE DEĞİL FARKLI KALEMLERE YANSITILIYOR

Ağaoğlu, özel okulların zam konusunda farklı taktikler geliştirmeye başladığını belirtti. Normalde zam oranının üretici ve tüketici fiyat endeksine göre belirlendiğini söyleyen Ağaoğlu, zammın anlaşılmaması için farklı kalemlere yansıtıldığını söyledi. Ağaoğlu, fahiş tutarda yapılan zamların geri alınmasının da mümkün olduğunu belirtti.

FAİZİYLE GERİ ALINABİLİR

Ağaoğlu, velilerin fahiş ücretlerle verilen yemek, servis gibi hizmetleri almama hakkının bulunduğunu belirtti. Ağaoğlu, bu konuda velilerin nasıl bir yol izleyeceğini de belirtti. Velilerin fahiş fiyatla sunulan hizmetleri almak istemediğine dair bir reddiye mesajı sunması gerektiğini ifade etti.

Bunun e-posta üzerinden gönderilmesi ve saklanması gerektiği de Ağaoğlu tarafından açıklandı. Böylece 10 yıl boyunca bu bedellerin avans faiziyle istenmesinin mümkün olduğu da söylendi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Özel okul ücretleri, 400 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Bazı okullar ek ödemelerle beraber yüksek tutarlar alıyor. Ücreti en yüksek olan okullardan biri Robert Koleji’dir. Okulun ücreti, yurt ödemeleri ile beraber 500 bin TL’ye ulaşıyor.

Yemek, kırtasiye gibi ekstra ücretler de öğrencilerin özel okullara gitmesini güçleştiren nedenler arasındadır. Veliler, konu hakkında gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor.