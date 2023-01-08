Özel Okul Ücretleri %65 Arttı! Veliler ve İşletmelerin Tavrı Ne Oldu?

Çocuğunun daha iyi bir eğitim alabilmesi için aileler devlet okullarının yanı sıra özel okulları tercih edebiliyor. Devletin kendi okullarında okuyan öğrencilere sunmuş olduğu ücretsiz eğitim olanağı Özel okullarda şirketlerin belirlemiş olduğu rakamlar üzerinden belirli bir fiyat ücretlendirmesi ile sunuluyor.

Geleceğini daha iyi şekillenebilmesi için çocuğunu ilkokul döneminden itibaren ortaokul ve lise dönemlerinde Özel okullarda okutmak isteyen ailelerin ödeyeceği rakamlar her yıl değişiyor.

2023 yılı henüz gelmeden çoğu Veli cep telefonuna gönderilen mesajlardan rahatsız olduğunu ifade etti. Yeni yıl gelmemesine rağmen firmaların kendilerine özel belirledikleri rakamlar üzerinden Yeni yılda yapacakları fiyat artışını erkenden belirlediklerini şikayet ederek halkla paylaşmıştı.

Öte yandan 2023 yılının gelişiyle beraber veliler devletin vereceği oran üzerinden özel okulların yapacağı zamlı tarifeleri merak etmeye başlamıştı. Uygulamalara göre özel okullar en fazla %35 oranında zam yapabiliyordu. Bu yıl durum daha farklı oldu.

Milli eğitim bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında veliler bu duruma tepkili hale geldi. Bugüne kadar yapılan ücret artışlarındaki üfe oranı bugünden itibaren tüfe oranı üzerinden dikkate alınmaya başlandı. Yıllık TÜFE oranı üzerinden belirlenecek özel okulu ücretleri resmi gazetede 2023 yılında %65 olarak yayınlandı.

BU YIL DEĞİŞİKLİĞE GİDİYORUZ!

Konu ile ilgili bilgiyi milli eğitim bakanı Mahmut Özer paylaştı: “Bu yıl değişikliği gidiyoruz” diyerek tüketici fiyat endeksi üzerinden yeni bir rakam belirleniyor dedi. Enflasyondaki beklentinin düşük olması amacıyla milli eğitim Bakanlığı %65 oranını belirledi. Mahmut Özer konuşmasında Özel eğitim kurumları ile konuşmanın tamamlandığını velilerin tepkili olmasına rağmen şu anda sektör etmecilerinin bu rakamı oldukça düşük bulduklarını da ifade etti.

Alınan bu karar Milli eğitim Bakanlığı ve hatta bu sektörde var olan kişiler için düşük bulundu. Fakat halk arasında alınan karara yönelik tepki kısa sürede yayıldı. Öyle ki ünlü isim Demet Akalın kızı için özel okul ücretinde yaşanan artışı protesto etti.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabı üzerinden “Beni milli eğitim bakanı yapın!” diyerek şu anda özel okulların yaşadığı fiyat bulundu. Yaşadığım yerin yakınında herhangi bir devlet okulu olsaydı bir an dahi düşünmezdim, diyen Akalın bu durumdan şikayetini de açıkça belirtti.