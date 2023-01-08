Marketler Fiyat Sabitleme Kararı Aldı! Federasyon Üreticiye Seslendi!

Yeni yıl ile beraber geçtiğimiz yılın başında olduğu gibi marketlerde ve farklı sektörlerde satışı yapılan ürün gruplarında artış yaşanması doğal olarak bekleniyordu. Asgari ücret rakamlarındaki 3.000 TL'yi ulaşan artış bu süreçte işletmelerin de iştahını kabartarak yükselişi tetikleyecekti bu beklenen bir şeydi. Ancak bu sefer durum düşünüldüğü gibi olmadı.

2023 yılının ilk ayı itibarıyla çoğu Market fiyatları sabitleme kararı aldığını açıkladı. Vatandaşta şok etkisi yaratan bu ilk haberi Şok Market sunmuştu. Bundan fiyatlarında sabitleme kararı alan markalar arasına Migros dahil oldu. Daha sonra CarrefourSA ve son olarak A101'de fiyat sabitleme kararı aldığını vatandaşla paylaştı.

Öyle ki bu Silsile tüm sektörlere yavaş yavaş yayılmaya başladı. Marketler kendi bünyelerinde satışını yaptıkları 3 bini aşkın ürünü 1 ay boyunca sabit fiyat üzerinden satışını duyurduğu gibi buna ek olarak ürünlerinde %20'den başlayarak %50'ye kadar indirim yapacağını da paylaştı.

“ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN!”

Bakanlık bu konuda elinizi taşın altına koyun, diyerek diğer sektörlere de seslendi. Elbette ki farklı sektörlerde bu çağrıya sessiz kalmadı. Yapılan açıklamada sadece indirimlerin gıda ürünlerinde değil temizlik ürünleri, mutfak ürünleri, farklı araç gereçlerde de sunulduğu ifade edildi.

Türkiye perakendeciler federasyonu konu üzerine yazılı açıklamada bulundu. Bu konuda 14 farklı perakende derneğinin 5 bini aşkın şube ve 100 bini aşkın çalışan ve hizmetini sunduğunu ifade ettiği konuşmada rekabet girdabı içerisinde kürek çekiyoruz, dedi.

FEDERASYON ÜRETİCİYE SESLENDİ!

Şu anda girilen noktada böyle bir rekabet ortamında fiyat arttırılması gibi bir lükse tabi olamayız dedi. Çoğu zincir Market ve bölgelerdeki yerel marketler indirim sürecini devam ettiriyor. Sürecin devam edeceğini biliyor ve biz de gıdaları da dayanıklı tüketim ömrüne sahip olan gıda ürünleri, temizlik ürünleri, mutfak ürünleri, araç gereçlere yönelik zam yapmama kararını verdik, yorumunda bulundu.

Ardından tüketici zamlı rakamları satışı yaparken bizlerde görüyor fakat burada unutulmaması gereken üreticiler lojistik firmaları tedarikçiler gelir gider dengesi hepsi burada zamlandırdığında fiyatlar yükseliyor. Elbette ki amaç enflasyona katkı sunmak dedi. Ve ardından üreticilere seslendi: “Marketleri zor durumda bir süre daha bırakmayın zamlı ürünlü listesi göndermeyin 81 farklı ilde yerel satış yapan marketler ve bakkalların ricasıdır.” yorumunda bulundu.