Borçlarını ödeyememe durumu, hem bireylerin hem de bankaların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle bankalar, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan dar gelirli vatandaşlar için özel borç kapatma kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyaların amacı, borçluların daha esnek ödeme koşulları ve vade seçenekleri ile borçlarını yapılandırarak finansal rahatlama sağlamalarını desteklemektir.

Borç Kapatma Kampanyalarının Getirdiği Avantajlar

Borç kapatma kampanyaları, borç ödemekte zorlanan veya farklı bankalara olan borçları olan bireyler için önemli avantajlar sunar. Bu kampanyalar kapsamında;

Borçların Tek Bir Çatı Altında Toplanması: Farklı bankalara olan borçlar, tek bir banka çatısı altında toplanabilir. Bu sayede bireyler, farklı bankalarla ayrı ayrı uğraşmak yerine tüm borçlarını tek bir bankada yönetebilirler. Esnek Taksit ve Vade Seçenekleri: Borç kapatma kampanyalarıyla borçlar daha esnek taksit ve vade seçenekleriyle yapılandırılabilir. Bu durum, borçluların ödemelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Yeni Ödeme Planı Oluşturma: Bankalar, borç kapatma kredisi için yeni bir ödeme planı oluştururlar. Bu plan, borçluların gelir durumlarına uygun olarak şekillendirilir ve ödeme süreçlerini daha yönetilebilir hale getirir. Finansal Rahatlama: Borç kapatma kampanyaları, borçluların finansal rahatlama sağlamalarına yardımcı olur. Borçların daha düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla yapılandırılması, bireylerin borç yükünü hafifletir.

Örnek Borç Kapatma Kredi Teklifleri

Örnek olarak, ING Bankası ve CEPTETEB tarafından sunulan borç kapatma kredi tekliflerine bakalım:

40.000 TL borç kapatma kredisi için ING Bankası tarafından sunulan teklifte, 36 aylık vade süresinde toplam maliyet 66.658 TL, faiz oranı %2,44 ve aylık taksit 1.846 TL olarak belirlenmiştir. CEPTETEB tarafından sunulan teklifte ise toplam maliyet 65.544 TL, faiz oranı %2,35 ve aylık taksit 1.815 TL olarak hesaplanmıştır.

60.000 TL borç kapatma kredisi için ING Bankası tarafından sunulan teklifte, 36 aylık vade süresinde toplam maliyet 82.954 TL, faiz oranı %2,19 ve aylık taksit 3.443 TL olarak belirlenmiştir. CEPTETEB tarafından sunulan aynı kredi teklifinde ise toplam maliyet 84.757 TL, faiz oranı %2,35 ve aylık taksit 3.519 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu örnek teklifler, borç kapatma kampanyalarının özelliklerini yansıtmaktadır. Bireyler, bankaların sunduğu bu teklifleri değerlendirerek finansal durumlarına uygun bir seçenek seçebilirler.