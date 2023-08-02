Emekli maaş hesabınız üzerinden TC kimlik kartı numaranız aracılığıyla birlikte 8000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabilirsiniz. Özellikle emekli kredi kartı ve emekli PTT gibi ihtiyaç kredileri almak için kamu bankalarını tercih etseniz de, özel bankalarda da bu krediler için destek verilmektedir.

Garanti BBVA, emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan vatandaşlara 8000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde bayram için kredi imkanı sunuyor ve bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün erteliyor. Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlar, bu kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, maaşını başka bir bankadan alan kişilerin banka kredi puanına göre onay verilir ve yine 8000 TL ödeme alabilirler. Garanti BBVA üzerinden 8000 TL kredi kampanyasında 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirirken, banka hemen sonuç verir ve ilk taksit ödemesini dilerseniz 90 güne kadar ertelemeli olarak da kullanmanıza olanak sağlar.

Eğer emekli maaşınızı Garanti Bankası'na ilk defa taşıyorsanız ve diğer bankalardaki borçlarınızdan da sıkıldıysanız, size hem ihtiyaç kredisi hem de borç transferi kredisi adı altında krediler vererek yüksek TL kredi ödemesi yapma imkanı sunulacaktır. Aldığınız kredilerde banka, size 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutar yine aynı gün içinde hesabınıza yatırır.

Garanti BBVA Emekli Kredisi Başvurusu:

Garanti Bankası üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte başvuruda bulunabilirler. Garanti BBVA, 75 yaşına kadar olan emekliler için kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşı olan vatandaşlar, 75000 TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası, internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden de vatandaşlara kredi imkanı sağlamaya devam etmektedir.