İngiltere'nin İlk Anketi Camilere ve İslami Kuruluşlara Yönelik Saldırıları Ayrıntılarıyla Açıkladı

Yeni yayınlanan bir Birleşik Krallık raporunda camilerin veya İslami kurumların yaklaşık yüzde 42'si son üç yılda dini güdümlü saldırılara maruz kaldı.

Türünün ilk örneği olan anket, iki İngiliz Müslüman kuruluşu - Muslim Engagement and Development (MEND) ve Muslim Census tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Camiler ve diğer İslami kurumlar tarafından yaşanan en yaygın saldırı biçiminin vandalizm olduğunu, ardından hırsızlık veya hırsızlığın (yüzde 34) geldiğini ve yüzde 83'ünün yılda en az bir kez saldırıya uğradığını söyledi.

Ayrıca, camilerin yaklaşık yüzde 17'sinin personele veya ibadet edenlere yönelik fiziksel tacize maruz kaldığı ve bir caminin bir din adamının ön girişin dışında bıçaklandığını bildirdiği öne sürüldü.

Cami yetkilileri, popüler sosyal medya platformlarında fiziksel şiddet tehditleri almayı ve genel tacizi anlattı. Raporda, hayal kırıklıklarını ve artan İslamofobi nefret suçlarının refahlarını nasıl etkilediğini dile getirdiler.

Kimliği belirsiz bir cami yetkilisinin habere göre, "Bireylerin camları kırdığına, ibadet edenlerin araçlarını tahrip ettiğine ve cami binasına ırkçı grafitiler püskürttüğüne tanık olduk" dedi.

Ankete katılan 113 caminin yaklaşık üçte ikisi, saldırıların daha geniş topluluğa zarar verdiğini, yüzde 9'u camilerinin veya İslami kurumlarının en az üç ayda bir sık ​​sık hedef alındığını bildirdi.

Rapor, camilerin yüzde 15'inin COVID-19 salgını sırasında saldırılarda artış gördüğünü belirtti.

Londra'nın kuzeyindeki Sainsbury Park camisinin imamı Toufik Kacimi, El Cezire'ye, dini güdümlü saldırıların yıllar içinde arttığını ve en son olayın haftalar önce bir halk üyesinin camiye köpek dışkısı atmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

“Daha geçen Ramazan ayında bir adam ibadet edenlere ait altı arabayı patlattı; Tehdit telefonları ve nefret mektupları da aldık” dedi.

Kacimi, bazı saldırganların camiye girmek için Müslüman taklidi yaparak bağış kutusundan ve insanların ceketlerinden para ve cep telefonu çaldıklarını da söyledi.

“Müslümanlara yönelik nefret suçlarının son üç yılda keskin bir şekilde arttığını ve bunun bize daha fazla paraya mal olduğunu söyleyebiliriz; Dört güvenlik görevlisi tuttuk ve cami binasına daha fazla CCTV kamerası yerleştirdik ve bu bizim için çok büyük bir mali yük” dedi.

Polis yanıtı

Anket ayrıca İngiltere polisinin bu tür saldırılara verdiği yanıtı da araştırdı. Saldırıya uğrayan veya tehdit edilen camilerin yüzde 85'inin bu olayları polise bildirdiği belirtildi.

Rapora göre camilerin yaklaşık yüzde 55'i polisin müdahalesinden memnun kalırken, yüzde 38'i olayı bildirdiklerinde herhangi bir polis önlemi alınmadığını söyledi.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 28'i polisin ihbarları nedeniyle camileri ekstra gözetlediğini; Ancak, polisin herhangi bir işlem yapmayacağını düşünerek polise başvurmayı ve saldırıyı bildirmeyi gereksiz görenlerin oranı yüzde 15'tir.