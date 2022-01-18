Öykü Karayel'den Duygusal Sosyal Medya Paylaşımı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Kanal D dizisi olan Kuzey ve Güney’de başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkan Öykü Karayel, geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Oyunculuk yeteneği sayesinde kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan ünlü isim, rol aldığı projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Öykü Karayel, yeni sezonda Star TV ekranlarında Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesi ile hayranları karşısına çıkmıştı. Sarp Apak ve Akın Akınözü ile beraber dizide rol alan ünlü oyuncu Öykü Karayel sergilediği performans ile beğeni topluyor.

Oyuncu, ünlü müzisyen Can Bonomo ile 2018 senesinde evlenmiş ve geçtiğimiz sene Nisan ayında da oğullarını kucağına almıştı. Anne olan Öykü Karayel oğluna Roman ismini vermiş ve sıklıkla sosyal medya paylaşımları gerçekleştirmişti. Mutlu beraberlikleri ve ilişkileriyle magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü çift Öykü Karayel ile Can Bonomo, yapmış olduğu son hamleyle sevenlerini duygulandırdı.

Vücudunda çok sayıda dövme olduğu bilinen ünlü müzisyen Can Bonomo, onlara bir yenisini daha ekledi ve bu hamlesi ile gündem oldu. Ünlü çift elleri birleşince tam olarak okunan “ROME” yazısını yazdırdı ve bu dövme ünlü çiftin hayranlarını da mutlu etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları dövmeyi paylaşan ünlü oyuncu Öykü Karayel, takipçilerini duygulandırdı. Öykü Karayel'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımın altına takipçiler çok sayıda yorumda yazdı. “Çok tatlı”, “Roman’a çok güzel anlamlı bir hediye olmuş” ve “Sabah sabah beni ağlatamazsınız” şeklinde takipçi yorumlarının yazıldığı görüldü.

Oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana çok sayıda dram türünde yer alan ve canlandırdığı karakterler ile izleyicilerin beğenisini toplayan başarılı oyuncu Öykü Karayel, bu defa dövmesi ile sevenlerinden tam not aldı.