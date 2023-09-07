Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantı ile her yıl Aralık ayında yeni yılın güncel asgari ücreti rakamı belli oluyor. Son iki yıldır asgari ücret ara zam uygulaması ile yılda iki kere uygulanan asgari ücret bedelinin artık yılda bir kere uygulanacağı söyleniyor. Öte yandan önümüzdeki yıl asgari ücret yılbaşı itibariyle ne kadar olacak? soruları içinde tartışma başladı.

OVP ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ NE KADAR OLDU?

Bu yılbaşında asgari ücret %54.66 artarak 8.506 TL'ye yükseldi. Temmuz ayı ara zammı ile beraber %34'lük ek zam alarak 11.402 TL'ye ulaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında yeniden bir araya gelerek. 2024 yılından asgari ücret rakamını belirleyecek. Peki OVP güncel değerlerine göre yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki fark ile birlikte her yıl belirlenen asgari ücret rakamı orta vadeli programa göre net bir rakamı ortaya çıkardı. OVP 2023 yılı enflasyon tahmini %65 olarak gerçekleşti. 2024 yılı için hedeflenen enflasyon ise %33 oldu. Asgari ücretin belirlenmesi için 4 farklı formül ortaya çıktı.

İlk formula göre OVP’'nin tahminleri üzerinden eklenecek refah payı ile 14.036 TL rakamı oluştu. İkinci formüle göre asgari ücret %65'lik fark ile 18.813 TL 82 kuruş oluyor. Tamamlama formülü ile refah payı hariç %31'lik artış ile 14.937 TL'ye ulaşıyor. Son olarak 6 aylık enflasyon zammı üzerinden TÜFE verileri ve refah payı hariç olarak 15.707 TL'yi buluyor.