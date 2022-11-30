Kuyumcular ana baba günü olacak! Altın çağı başlıyor! Bu altın türü hızla yükseliyor

Bu altın türü hızla yükseliyor... Kuyumcular ana baba günü olacak! Altın çağı başlıyor! Ekonomik koşulların takibi yatırım yapmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken temel noktalardan bir tanesidir. Piyasayı okumak ve parayı değerlendirmek için doğru aracı seçebilmek gerekiyor. Bu noktada ülkemizdeki pek çok kişinin daha güvenli bir araç olarak gördüğü altın ön plandadır. Son zamanlarda dolar kurundaki artışın da etkisiyle altın fiyatlarının yükseldiği önemli bir gerçek.

Altın İçin Zirve Ne Olacak

Ünlü ekonomistlerin yaptığı çıkarımlar kapsamında önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre altın için zirve temmuz ayı olarak gösterildi. İstikrarlı yorumlarıyla öne çıkan İslam Memiş altında düşüş yaşanırken bunun geçici olacağına dair açıklamalar yaptı. Ülkemizdeki pek çok insan için geleneksel yatırım aracı olan altın hala değerini koruyor.

Ne kadar kriz yaşarsa yaşasın altın kendini korumayı bildiği için piyasayı takip etmeyen ya da bu işlerden fazla anlamayanlar için ilk tercih olmuştur. Ülkemizde altın son dönemlerde daha profesyonel bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya başladı. Dünya çapında bir krize gidilerken çoğu insanın tercih bu güvenli liman oldu.

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