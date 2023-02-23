ÖTV ve muayene derdi olmayan Türkiye'nin en ucuz sıfır aracı  159 bin liraya düştü! Yetişen alıyor

Yetişen alıyor... ÖTV ve muayene derdi olmayan Türkiye'nin en ucuz sıfır aracı 159 bin liraya düştü! Piyasaya yeni küçük elektrikli araç seçenekleri girdiğinde, RKS A1 fiyatı ve teknik özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı.

Artan vergiler ve araç fiyatlarının yüksek seviyeye ulaşması, piyasadaki ucuz araba arayışındaki kişiler için daha uygun fiyatlı küçük elektrikli araç alternatiflerinin görülmeye başlamasına neden olmuştur. Bunlar, ÖTV, MTV ve muayene gibi ek maliyetlerin olmamasıyla daha uygun fiyatlı olarak sunulmaktadır ve Türkiye'nin en ucuz sıfır araç fiyatı bile 159 bin liraya düşmüştür.

Citroen AMİ, piyasadaki ucuz elektrikli araçlar arasında adını en fazla duyuran modellerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ancak, satış fiyatı ile dikkat çeken model RKS A1'dir. RKS markası tarafından sunulan bu aracın en büyük avantajı, satış fiyatında vergilerin, MTV ve muayene ücretlerinin dahil edilmiş olmamasıdır. Bu, talep görmesine ve dikkat çekmesine neden olmuştur.

2023 Yılı İçin Sıfır Araç Fiyatları

Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en ucuz sıfır aracı seçilen marka ve modeli değişebilir. Ancak şu an, küçük elektrikli araçlar kategorisinde en ucuz sıfır araba fiyatı olarak RKS A1 modeli belirlendi ve bu araç 159 bin 400 lira fiyat etiketi ile sunulmaktadır.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, "ÖTV Bizden" adlı kampanya kapsamında satılan araç fiyatı tüm vergiler dahil 159 bin 418 TL olarak açıklandı.

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