ÖTV matrahıyla 450- 550 bin TL'lik arabanın fiyatı ne kadar düşer? İşte indirimle Fiat, Renault, Dacia fiyatları
ÖTV matrah düzenlemesi son zamanlarda en fazla konuşulan konular arasına girdi. Bu anlamda otomobil almak isteyenler almaktan vazgeçti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan yeni açıklamayla birlikte otomobillerde ÖTV matrah indiriminin 1 Aralık tarihinde yapılacağı açıklandı. Açıklama yapılır, yapılmaz araba almak isteyen vatandaşlar siparişlerini iptal etti. Bu anlamda 450.000 TL ve 550.000 TL'lik araçların fiyatları merak edilmeye başlandı. Gazeteci Emre Özpeynirci yaptığı son açıklama ile bizleri teyit etmiş durumda. Bu anlamda satışların ay sonuna kadar duracağını açıkladı.
500 Bin Liralık Arabanın Fiyatı Ne Kadar Düşer?
Bugün %80’lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL’lik aracın fiyatı;
%70’lik dilimde 472 bin, (%5.6 indirim)
%60’lık dilimde 444 bin, (,2 indirim)
%50’lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. ( indirim)
Fiat Egea Fiyatları
Easy 1.4 Fire 95 HP fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 437.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 402.900 TL'den alabilirsiniz
Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 455.400 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 443.500 TL'den alabilirsiniz
Easy 1.3 M.Jet 95 HP fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 558.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 532.900 TL'den alabilirsiniz
Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 576.400 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 550.400 TL'den alabilirsiniz
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 617.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 607.900 TL'den alabilirsiniz
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 668.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 658.900 TL'den alabilirsiniz
Urban 1.4 Fire 95 HP fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 474.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 464.900 TL'den alabilirsiniz
Urban 1.3 M.Jet 95 HP fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 577.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 567.900 TL'den alabilirsiniz
Urban 1.6 M.Jet 130 HP fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 629.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 600.900 TL'den alabilirsiniz
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 673.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 642.900 TL'den alabilirsiniz
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 693.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 683.900 TL'den alabilirsiniz
Lounge 1.4 Fire 95 HP fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 509.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 499.900 TL'den alabilirsiniz
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 612.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 602.900 TL'den alabilirsiniz
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 687.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 677.900 TL'den alabilirsiniz
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 728.900 TL'den alabilirsiniz
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 718.900 TL'den alabilirsiniz
Renault Fiyat Listesi
CLIO
Joy 1.0 SCe 65 bg 448.000 TL'den alabilirsiniz
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 516.000 TL'den alabilirsiniz
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 536.900 TL'den alabilirsiniz
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 578.900 TL'den alabilirsiniz
Dacia Fiyat Listesi
Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 497.000 TL'den alabilirsiniz
Dacia Stepway
Comfort 1.0 Turbo 90 bg 487.900 TL'den alabilirsiniz
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 502.900 TL'den alabilirsiniz
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 539.000 TL'den alabilirsiniz