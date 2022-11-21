ÖTV matrahıyla 450- 550 bin TL'lik arabanın fiyatı ne kadar düşer? İşte indirimle Fiat, Renault, Dacia fiyatları

ÖTV matrah düzenlemesi son zamanlarda en fazla konuşulan konular arasına girdi. Bu anlamda otomobil almak isteyenler almaktan vazgeçti.

Güncel 21.11.2022 - 13:27 21.11.2022 - 13:41 Alp Eren
ÖTV matrahıyla 450- 550 bin TL'lik arabanın fiyatı ne kadar düşer? İşte indirimle Fiat, Renault, Dacia fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan yeni açıklamayla birlikte otomobillerde ÖTV matrah indiriminin 1 Aralık tarihinde yapılacağı açıklandı. Açıklama yapılır, yapılmaz araba almak isteyen vatandaşlar siparişlerini iptal etti. Bu anlamda 450.000 TL ve 550.000 TL'lik araçların fiyatları merak edilmeye başlandı. Gazeteci Emre Özpeynirci yaptığı son açıklama ile bizleri teyit etmiş durumda. Bu anlamda satışların ay sonuna kadar duracağını açıkladı. 

500 Bin Liralık Arabanın Fiyatı Ne Kadar Düşer?

Bugün %80’lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL’lik aracın fiyatı; 

%70’lik dilimde 472 bin, (%5.6 indirim)

%60’lık dilimde 444 bin,  (,2 indirim)

%50’lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. ( indirim)

Renault en ucuz modelini Türkiye’ye getirdi; Fiyatı ortalığı tarumar edecek!

Renault en ucuz modelini Türkiye’ye getirdi; Fiyatı ortalığı tarumar edecek!

Fiat Egea Fiyatları

Easy 1.4 Fire 95 HP  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 437.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 402.900 TL'den alabilirsiniz 

Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 455.400 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 443.500 TL'den alabilirsiniz 

Easy 1.3 M.Jet 95 HP  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 558.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı  : 532.900  TL'den alabilirsiniz 

Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 576.400 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 550.400 TL'den alabilirsiniz 

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 617.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 607.900 TL'den alabilirsiniz 

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 668.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 658.900 TL'den alabilirsiniz 

Urban 1.4 Fire 95 HP  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 474.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 464.900 TL'den alabilirsiniz 

Urban 1.3 M.Jet 95 HP  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 577.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 567.900 TL'den alabilirsiniz 

Urban 1.6 M.Jet 130 HP  fiyatı 

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 629.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 600.900 TL'den alabilirsiniz 

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 673.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 642.900 TL'den alabilirsiniz 

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 693.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 683.900 TL'den alabilirsiniz 

Lounge 1.4 Fire 95 HP  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 509.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 499.900 TL'den alabilirsiniz 

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 612.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 602.900 TL'den alabilirsiniz 

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 687.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 677.900 TL'den alabilirsiniz 

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT  fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 728.900 TL'den alabilirsiniz 
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 718.900 TL'den alabilirsiniz 

Renault Fiyat Listesi

CLIO

Joy 1.0 SCe 65 bg 448.000 TL'den alabilirsiniz 
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 516.000  TL'den alabilirsiniz 
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 536.900  TL'den alabilirsiniz 
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 578.900 TL'den alabilirsiniz 

Dacia Fiyat Listesi

Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg  497.000 TL'den alabilirsiniz 

Dacia Stepway

Comfort 1.0 Turbo 90 bg    487.900 TL'den alabilirsiniz 
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg   502.900 TL'den alabilirsiniz 
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg   539.000 TL'den alabilirsiniz 

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