ÖTV matrahıyla 450- 550 bin TL'lik arabanın fiyatı ne kadar düşer? İşte indirimle Fiat, Renault, Dacia fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan yeni açıklamayla birlikte otomobillerde ÖTV matrah indiriminin 1 Aralık tarihinde yapılacağı açıklandı. Açıklama yapılır, yapılmaz araba almak isteyen vatandaşlar siparişlerini iptal etti. Bu anlamda 450.000 TL ve 550.000 TL'lik araçların fiyatları merak edilmeye başlandı. Gazeteci Emre Özpeynirci yaptığı son açıklama ile bizleri teyit etmiş durumda. Bu anlamda satışların ay sonuna kadar duracağını açıkladı.

500 Bin Liralık Arabanın Fiyatı Ne Kadar Düşer?

Bugün %80’lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL’lik aracın fiyatı;

%70’lik dilimde 472 bin, (%5.6 indirim)

%60’lık dilimde 444 bin, (,2 indirim)

%50’lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. ( indirim)

Fiat Egea Fiyatları

Easy 1.4 Fire 95 HP fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 437.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 402.900 TL'den alabilirsiniz

Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 455.400 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 443.500 TL'den alabilirsiniz

Easy 1.3 M.Jet 95 HP fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 558.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 532.900 TL'den alabilirsiniz

Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 576.400 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 550.400 TL'den alabilirsiniz

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı : 617.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 607.900 TL'den alabilirsiniz

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 668.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 658.900 TL'den alabilirsiniz

Urban 1.4 Fire 95 HP fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 474.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 464.900 TL'den alabilirsiniz

Urban 1.3 M.Jet 95 HP fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 577.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 567.900 TL'den alabilirsiniz

Urban 1.6 M.Jet 130 HP fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 629.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 600.900 TL'den alabilirsiniz

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 673.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 642.900 TL'den alabilirsiniz

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 693.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 683.900 TL'den alabilirsiniz

Lounge 1.4 Fire 95 HP fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 509.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 499.900 TL'den alabilirsiniz

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 612.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 602.900 TL'den alabilirsiniz

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 687.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 677.900 TL'den alabilirsiniz

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 728.900 TL'den alabilirsiniz

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı : 718.900 TL'den alabilirsiniz

Renault Fiyat Listesi

CLIO

Joy 1.0 SCe 65 bg 448.000 TL'den alabilirsiniz

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 516.000 TL'den alabilirsiniz

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 536.900 TL'den alabilirsiniz

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 578.900 TL'den alabilirsiniz

Dacia Fiyat Listesi

Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 497.000 TL'den alabilirsiniz

Dacia Stepway

Comfort 1.0 Turbo 90 bg 487.900 TL'den alabilirsiniz

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 502.900 TL'den alabilirsiniz

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 539.000 TL'den alabilirsiniz