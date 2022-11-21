Devlet Destekli Ödenecek! Doğalgaz Ve Elektrik Faturasına Gelen Müjde

Doğalgaz Ve Elektrik Faturasına Gelen Müjde. Doğalgaz ve elektrik faturalarına gelen zamlardan sonra durumu olmayan vatandaşların dört gözle beklediği müjde geldi. Doğalgaz ve elektrik tüketen vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden başvurmaları üzerine gerekli yardımın yapılacağı bildirildi. Bu desteği almak isteyen vatandaşlarımız neler yapmalı, hangi şartlar gerekli açıklandı.

Doğalgaz Desteğinden Nasıl Yararlanılır, Şartları Nelerdir?

Aşağıdaki belirtilen maddeleri karşılayan vatandaşlar bu yardımı almak için e-devlet üzerinden başvurmaya hak kazanıyor.

Türk vatandaşı olmak,

Doğalgaz verilen ilçe ve beldede oturuyor olmak,

Başvuru zamanında başvuru yapmış olması lazım,

Evinde aktif bir doğalgaz aboneliğinin bulunması lazım,

Faturanın destek almak isteyen kişiye ait olması lazım,

Vatandaşın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından hak kazandığına dahil belge verilmesi gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar doğalgaz yardımı almaya hak kazanıyor. Peki, verilen bütçe ne kadar?

Doğalgaz İçin Verilen Bütçe Geliri

Yardım içerisinde, şahıs sayısına göre belirlenen bütçe gelirinden belirleniyor destek miktarı;

450 TL ve aşağısı olan vatandaşlara aylık 1.250 TL

450 TL ve üstü 911,15 TL ve altında olan vatandaşlara 1.100 TL,

911,15 TL üstü 1.372, 30 TL ve altında olan vatandaşlara 950 TL,

1.372,15 TL üstü ve 1.833,45 TL ortasında olan vatandaşlar aylık 850 TL destek sağlanıyor.

Elektrik Faturası Yardımından Nasıl Yararlanabilirim?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hizmete getirilen bir diğer yardım da elektrik faturasıdır. Vatandaşlarımız bu konu hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Gerekli şartlar;

Türk vatandaşı olmak,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından hak kazandığına dahil belge verilmeli,

Evlerinde kronik rahatsızlığı sebebiyle elektrik gücü kullanan hasta olması

Düzenli elektrik faturası ödediği bir evi olması gerekiyor.

Yukarıdaki şartları taşıyan vatandaşlar e-devlet üzerinden kayıt yaptırarak yardım almaya hak kazanıyor. Elektrik faturası için ne kadar destek verilecek;

2 kişilik aileye aylık 75 kilovaatsaat

3 kişilik aileye aylık 125 kilovaatsaat

4 kişilik aileye 125 kilovaatsaat

5 ve üzeri aileye aylık 150 kilovaatsaat

Ekstra elektrik kullanımı gereken şahıs için elektrik desteği 150 kilovaatsaat kadar destek veriliyor.

Bu yatırılan Doğalgaz ve Elektrik ödemelerini şahıs Posta ve Telgraf Teşkilâtı (PTT) na faturalarıyla gidip yardımlarını talep edebiliyor.