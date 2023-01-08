Piyasa karışacak! Otomobil fiyatları 150.000 TL aşağı inebilir; Bu listede 900 bin TL'ye kadar olan modeller var

Bu listede 900 bin TL'ye kadar olan modeller var... Piyasa karışacak! Otomobil fiyatları 150.000 TL aşağı inebilir. Her markanın sunduğu birçok farklı araç modeli için kampanyalar, indirimler sunuluyor. Otomobillerde bu indirimlerin sebepleri merak edilirken açıklama geldi. İşte bu açıklamaların detayları.

İndirimli Sıfır Araçların Yeni Fiyatları Açıklandı

Otomobil almayı bekleyen binlerce kişinin merakla beklediği matrah limitleri sonunda açıklandı. ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla yürürlüğe girdi.

Birçok kişi son model sıfır araç almak üzere sıraya girmeye başladı. Bu yeni araç fiyatları ve indirimli yeni fiyatlar şu şekilde sıralanabilir:

· Fıat Egea 1.3 Multijet 95 HP easy manuel dizel paket araç 532 bin 900 liradan satılırken yeni düzenleme ile 503 bin 294 liraya düşecek.

· Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya düşecek.

· Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli manuel paket araç 517 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 459 bin 600 liraya düşecek.

· Renault Clio JOY 1.0 SCe 65 bg model araç 448 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 373 bin liraya düşecek.

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