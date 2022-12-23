Otomobil fiyatlarında indirim müjdesi geldi! ÖTV'de yeni düzenleme! 313.000 TL'ye sıfır araba satılıyor

ÖTV'de yeni düzenleme! 313.000 TL'ye sıfır araba satılıyor. Otomobil fiyatlarında indirim müjdesi geldi! Bu durum alıcıları oldukça zor durumda bıraktığından dolayı devlet en sonunda konuya müdahale etti. ÖTV oranlarına yeni bir güncelleme yapıldı

Alıcılar 313.000 TL’ye Araç Bulabilir

ÖTV oranlarının değişmesiyle birlikte vergi dilimleri de değiştir. Örneğin 1600 cc’ye kadar motor hacmine sahip araçlarda alt limit 184.000 TL’ye çıktı. Üst limit ise 280.000 TL’ye çıkarıldı. Elektrikli araçların vergi dilimlerinde de farklılıklar oldu. Motor gücü 1800 cc’ye kadar olan araçlarda alt limit 228.000 TL’ye çıkarıldı.

Üst limit ise 350.000 TL’ye yükseltildi. Bu değişimler sayesinde 500.000 TL fiyata sahip araçlar yüzde 80 dilimine geriledi. Bu indirim sayesinde alıcıların sıfır araçlara çok daha kolay ulaşabileceği konuşuluyor. Düşen fiyatlar sayesinde alıcıların yeni model araçlara ulaşması çok daha kolay olacaktır.

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