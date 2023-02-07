Otomobil devi ÖTV indirimine ek bir indirim daha yaptı! B-SUV modeli 474.900 TL'ye satılıyor

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi! Bu fiyatları bir daha bulamazsınız Dacia Sandero Stepway yenilenmiş modeli kullanıcıların karşısına çıktı.

Güncel 07.02.2023 - 11:08 07.02.2023 - 11:08 Alp Eren
Otomobil devi ÖTV indirimine ek bir indirim daha yaptı! B-SUV modeli 474.900 TL'ye satılıyor

B-SUV modeli 474.900 TL'ye satılıyor! Otomobil devi ÖTV indirimine ek bir indirim daha yaptı! Otomobillerde son zamanlarda çok büyük indirimler sunuluyor. Bu indirimler arasında bazılarının çılgın indirimler olarak sunulduğu görülüyor. Bu da yapılan indirimlerin ne kadar büyük olduğunu ifade ediyor. Birçok büyük otomotiv devinin yenilenmiş modellerinde de indirimler yapıldığı görülüyor. Bu indirimler otomobil almak isteyenleri çok sevindirdiğiniz söylemek mümkün olacaktır. 

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi! Bu fiyatları bir daha bulamazsınız Dacia Sandero Stepway yenilenmiş modeli kullanıcıların karşısına çıktı. Bu model yeni fiyat seçenekleri ile alıcılarıyla buluşuyor. İşte Dacia Sandero Stepway yeni fiyat listesi şu şekilde:

·    Dacia Sandero Stepway  Comfort 1.0 Turbo 90 bg  434.500 TL
·    Yeni Dacia Sandero Essential Tce 90 bg CVT  458.800 TL
·    Yeni Dacia Sandero Stepway  Essential Stepway Tce 90 bg  450.500 TL
·    Essential Stepway Eco-G 100 bg    463.300 TL
·    Essential Stepway Tce 90 bg CVT  508.900 TL
·    Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg   509.400 TL
·    Expression Stepway Tce 90 bg CVT   526.900 TL

BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla gözleri fıldır fıldır edecek! Öyle bir indirim başlıyor ki görenler adeta şeker bal...

BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla gözleri fıldır fıldır edecek! Öyle bir indirim başlıyor ki görenler adeta şeker bal...

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