Otomobil devi ÖTV indirimine ek bir indirim daha yaptı! B-SUV modeli 474.900 TL'ye satılıyor

B-SUV modeli 474.900 TL'ye satılıyor! Otomobil devi ÖTV indirimine ek bir indirim daha yaptı! Otomobillerde son zamanlarda çok büyük indirimler sunuluyor. Bu indirimler arasında bazılarının çılgın indirimler olarak sunulduğu görülüyor. Bu da yapılan indirimlerin ne kadar büyük olduğunu ifade ediyor. Birçok büyük otomotiv devinin yenilenmiş modellerinde de indirimler yapıldığı görülüyor. Bu indirimler otomobil almak isteyenleri çok sevindirdiğiniz söylemek mümkün olacaktır.

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi! Bu fiyatları bir daha bulamazsınız Dacia Sandero Stepway yenilenmiş modeli kullanıcıların karşısına çıktı. Bu model yeni fiyat seçenekleri ile alıcılarıyla buluşuyor. İşte Dacia Sandero Stepway yeni fiyat listesi şu şekilde:

· Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 434.500 TL

· Yeni Dacia Sandero Essential Tce 90 bg CVT 458.800 TL

· Yeni Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg 450.500 TL

· Essential Stepway Eco-G 100 bg 463.300 TL

· Essential Stepway Tce 90 bg CVT 508.900 TL

· Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 509.400 TL

· Expression Stepway Tce 90 bg CVT 526.900 TL

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