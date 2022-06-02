Otomobil Almak İçin Galeri Galeri Gezmeyin Bu Bankada Sıfır Ayarında Hacizli Araçlar Sadece 78 Bin TL! ÖTV’nin son dönemlerde artış göstermesi ile beraber vatandaşlar hayalini kurdukları otomobile bir türlü sahip olamıyor. Galeri galeri gezen vatandaşlar ise yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Fakat otomobil piyasasında fiyatlardan araç alamayanlara Müjdeli Haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bankadan araç satışı ile piyasanın neredeyse yarı fiyatına ve düşük faiz oranı ile araç kredisi destekli araba satın alma avantajlı sunulacak. İşte karşınızda Ziraat Bank araç satışının detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Ziraat Bank'tan Araç Satış İlanı

Ülkemizin kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bankacılık piyasasında bankacılık hizmetleri haricinde hizmet sunamayan bankalar, icra ile çeşitli yöntemlerle eline geçen araçları ihale yöntemiyle satışa sunmaktadır. Bu araç satış ihalelerini ise başlangıç bedelleri oldukça ekonomik olduğu sebebiyle vatandaşlar çok altında fiyatlara son model araçlara sahip olabiliyor.

Ziraat Bank'tan 2009 Model Ford Transit Ticari Araç Sadece 160.000 TL

Ziraat Bankası'nın Ankara şubesinde yer alan 2009 model Ford Transit 35OE Van ticari araç modeli yalnızca 160.000'ye satışa sunulmuştur. Ziraat Bankası aracının satış ilanına katılmak için 9720 TL teminat bedelinin yatırılması gerekir.

Ziraat Bankası 2012 model Ford Transit Connect sadece 78.000

Ziraat Bankası'nın satışa sunduğu 2012 model Ford Transit Connect otomobil modeli yalnızca 78 TL'den satış bedeli ile ilanı çıkarıldı. Buna göre zırh bulunan araç açısından belirlenen teminat Bedeli ise 4740 TL’ dir.