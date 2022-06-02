Altını ve Dolar yatırımınız Varsa yaşadınız! Paranızı En Az 3’e Katlayacaksınız! Uluslararası piyasaları olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden Korona virüsü pandemisi süreciyle beraber başlangıç yapan ihracat problemleri, Çin ile ABD arasındaki ticaret Savaşları ile daha sonrasında ise Ukrayna krizi ve Rusya'ya karşı yaptırımlarla beraber kan kaybetmeye devam ediyor. Bütün dünya piyasalarından negatif bir şekilde hareketlenme olurken parasını doları ya da altına yatıranlar yaşayacak. Bilindiği gibi herhangi bir ülkede enflasyon rakamlarının yükselmesi ile beraber o ülkenin milli para birimi düşüşe geçerken uluslararası arenada alternatif olarak bilinen altın ve dolara yatırım yapanların paraları özellikle de kriz dönemlerinde çok daha artıyor.

Düşüş Sonrası Altında Stabil Seyir

Geçtiğimiz günlerde altın borsalarında öngörülmeyen bir düşüş oluşmuştu. Son iki yıl içerisinde güvenli yatırımın revaçta olmasıyla beraber 6 milyar tarımları bütün dünyada trend hale gelmişti. Devamlı yükseliş gösteren ons altın fiyatları ise $2.000 seviyesinde seyrediyordu. Fakat geçtiğimiz birkaç gün içerisinde meydana gelen düşüş ile beraber altının ons fiyatı 1.847 dolar seviyelerine kadar gerilmiştir. Bu düşüşünün sonrasında ise altında stabil bir seyir gerçekleşti. Ancak uzmanlarım yapmış oldukları açıklamalara göre orta vade içerisinde parasını altına yatıranlar en az 3 kat kazanacak.

Dolar Piyasasında Son Durum Ne?

Dolar, Türk Lirası karşısında her gün değer kazanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmaya devam etme kararı almasından hemen sonra açıklanan enflasyon rakamlarının yükselmesi ile beraber dolar-tl paritesi ile aynı şekilde yükselişe geçti. Türkiye piyasalarında bu haber makalesinin kaleme alındı dakikaları içerisinde bir Amerikan doları 16.911 TL'den satışa sunuluyor. Bu durum ise yine aynı şekilde orta vadede dolara yatırım yapan vatandaşların paralarını en az 3 kat artıracağı anlamını taşıyor.