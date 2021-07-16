Osmangazi Köprüsü Bayramda Ücretsiz Mi, 2021 Bayramda Avrasya Tüneli Ücretsiz Mi Olacak?

Avrasya Tüneli ile Osmangazi Köprüsü bayram tatilinde yollara çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bayramda köprü trafiğine girmeden önce kıta değiştirme imkanını vatandaşlara sunmakta olan Avrasya Tüneli ile feribot sırası beklenmeden İzmit Körfezi’nin geçilmesine olanak tanıyan Osmangazi Köprüsü merak konusu oldu. Köprünün 2021 senesi bayram tatilinde ücretsiz olup olmadığı araştırıldı ve konu ile ilgilenildi.

İzmit Körfezi’nden feribot sırası beklemeden geçiş imkanı sağlaması adına Osmangazi Köprüsü’nün 2021 bayramda ücretsiz olup olmadığı gündemde yer alan konulardan bir tanesi oldu. 9 gün olan Kurban Bayramı tatili sırasında özellikle İstanbul'dan yoğun bir şekilde trafiğe çıkan vatandaşlar yoğunluğa sebep olmakta. Bununla birlikte pek çok vatandaş Osmangazi Köprüsü'nü tercih ederken Avrasya Tüneli ile birlikte Osmangazi Köprüsü’nün de ücret tarifesi merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesinde olan köprülerde ve otoyollarda bayram sebebi ile uygulanacak olan geçişlerin ücretsiz olacağını ve bu sürecin Cuma gece yarısı başlayacağını belirtti.

Yapılan açıklamalara göre bayram süresi boyunca Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar haricinde bulunan diğer köprü ve otoyollar ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek. Bunun yanı sıra ücretsiz olacak Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 1. sınıf araçlar için 13. 25 TL geçiş ücreti uygulanacaktır.

Ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bir sınıf araçlar için geçiş ücreti ise 27. 50 TL olurken Osmangazi Köprüsü'nde de 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 147. 50 lira olarak uygulanacak ve vatandaşlara bu şekilde hizmet verilecek.