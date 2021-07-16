Büyükşen Çifti Cinayetinde Gözaltı Sayısı Yükseldi! Soruşturma Genişledi

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ile 55 yaşındaki Metin Yüksel 3 sene önce evlerinde bulunduğu sırada pompalı tüfek ile öldürülmüştü. Korkunç olay hakkında soruşturmanın genişlediği ve gözaltı sayısının 25'e yükseldiği bilgisine ulaşıldı. Konya'da meydana gelen cinayette gözaltı sayısı 25'e çıkarken çiftin saldırıdan kurtulan 24 yaşındaki kızları ve kızlarının yanı sıra 2 kadın şüpheli 24 saat gözaltı süresi esası sebebi ile tekrardan sağlık kontrolünden geçirildi.

3 Eylül 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen cinayette kar maskeli olan bir şahıs kapısı açık olan Metin Büyükşen’e ait eve girmiş ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen’e ateş ederek öldürmüştü. Konya'da meydana gelen dehşet verici saldırıda çiftinin 24 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen’in iddiasına göre kızları da tüfeğin dipçiği ile vurulmuştu.

Komşularının otomobiline binen Büşra Büyükşen jandarmaya giderek olayı anlatmış ve eve gözlem için jandarma ekipleri gelmişti. Necla ile Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerine ulaşılırken çiftin kızları 24 yaşındaki Büşra Büyükşen de sağlık görevlileri tarafından ambulans ile Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jandarma konu hakkında yaklaşık olarak 3 senedir çalışmalar yürütmüş fakat katil zanlısına ulaşamamıştı. Konya’da hayatını kaybeden çiftin çocuk doktoru olan Osman Büyükşen ise korkunç cinayetin aydınlatılabilmesini sağlamak adına televizyon programlarına katılmış ve anne ile babasının katilini aramaya başlamıştı.

Son olarak cinayetin çözümlenmesi için kurulan özel ekip İsmil Mahallesi'nde bulunan pek çok adrese operasyon düzenledi ve gözaltı sayısı yükseldi. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında öldürülen Büyükşen çiftinin komşusundan alacağı olan kişilerin yanlış kişiyi öldürebilecek ihtimali de göz önünde bulundurulduğu ve bu iddaa kapsamında 7 farklı kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.