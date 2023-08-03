Ev sahibi olmayı hayal ediyorsanız ancak artan fiyatlar bunu imkansız hale getirdiyse, TOKİ'nin sizin için bir çözümü var. TOKİ'nin 180 aya varan cömert konut kredisi desteği ile ev sahibi olmak artık elinizde. Sınırlı sayıda satışa sunulan konutları ayda sadece 4.038 TL'den başlayan uygun taksitlerle almak için bu fırsatı kaçırmayın.

TOKİ EV SATIŞI DETAYLARI

Bu projenin en cazip özelliklerinden biri de evlerin hemen teslim edilmesidir. Hayalinizdeki eve taşınmak için artık yıllarca beklemenize gerek yok. TOKİ, hızlı bir teslim süreci sağlayarak bunu sizin için kolaylaştırıyor. Ancak satış fiyatlarına konut tesliminden önce peşin olarak tahsil edilecek olan KDV'nin dahil olmadığını unutmayın. Vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinde borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden ayrıca KDV tahsil edilecektir.

Satış sürecinde adaleti sağlamak amacıyla, konutların hak sahipleri başvuru sahipleri arasında kura sistemi ile belirlenecektir. TOKİ, farklı iller için yeni satışları düzenli olarak duyuracaktır. En son güncellemelerden ve duyurulardan haberdar olmak TOKİ’nin resmi internet sitesini kontrol edebilirsiniz.

YENİ PROJEYE NASIL BAŞVURULUR?

TOKİ, ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP'ta toplam 1472 adet konutu satışa sunuyor. Projede 1+1 ve 2+1 konutlar yer alıyor. Eğer ilgileniyorsanız, 1+1'ler için başvuru dönemi 14 Ağustos - 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında. Beklemeyin; takvimlerinizi işaretleyin ve belgelerinizi hazırlayın.

TOKİ konut projesine başvurmak çok kolay. İki seçeneğiniz var: Ziraat Bankası Ankara şubelerini ziyaret etmek veya e-Devlet portalı üzerinden online başvuru yapmak. Size en uygun yöntemi seçin ve başvurunuzu belirtilen tarihler içinde tamamlayın.

TOKİ, özellikle orta gelir grubu için ev sahibi olmaya açılan kapıdır. Uygun taksit planları ve hemen teslim seçenekleri ile ev sahibi olmak hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı. Hayalinizdeki evi arıyorsanız, ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP konut projesine hemen başvurun.