Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Yol Pususunda En Az 12 Kişi Öldü

Yerel bir yetkili, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Salı günü isyancıların bölgesel bir başkentten yolcu taşıyan üç yarı kamyonu pusuya düşürüp ateşe vermeleri sonucu en az 12 kişinin öldüğünü söyledi.

Vali Victor Bissekoin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, araçların savaşın yıktığı Ouaka vilayetinin merkezi olan Bambari'den küçük Alindao kasabasına seyahat ederken, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu'na (CPC) bağlı militanların ormandan saldırdığını söyledi.

Bissekoin, "Bu çok talihsiz bir durum çünkü masum insanlar hayatlarını kaybetti" dedi. “Geçici ölü sayısı 12 ölü ve birkaç yaralı ve yaralıların ölmesi muhtemel.”

Bambari'nin ana hastanesini destekleyen tıbbi yardım kuruluşu Medecins Sans Frontieres (MSF), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Salı günkü saldırının ardından tesise 15 ceset ve ateşli silah yarası olan yedi hasta geldiğini söyledi. MSF, ölenler arasında beş yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Açıklamada, "MSF'nin ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olayla ilgili bilgisi yok, ancak OAC'de devam eden şiddetin siviller üzerindeki etkisinden endişe duyuyoruz" denildi.

İnternette dolaşan görüntüler, en az 10 yanmamış cesetle çevrili bir yarı kamyonun kömürleşmiş kabinini göstererek, yangından uzakta öldüklerini düşündürdü. Reuters, görüntülerin gerçekliğini teyit edemedi. ÇKP isyancılarına yorum için ulaşılamadı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (MINUSCA) BM misyonunun bir temsilcisi, saldırının gerçekleştiğini doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

4,7 milyonluk altın ve elmas zengini ülke, eski Cumhurbaşkanı François Bozize'nin 2013'te devrilmesinden bu yana şiddetli şiddet olayları yaşadı. Yüz binlerce insan yerinden edildi.

Bir milis koalisyonu ile ulusal ordu arasındaki mevcut mücadele, Anayasa Mahkemesi'nin Bozize'nin geçen yılki Başkan Faustin-Archange Touadera'nın ikinci bir dönem kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını yasaklayan kararıyla ateşlendi.

Üç Rus paralı askerinin (Wagner Group) Cumartesi günü Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki Mambere-Kadei bölgesindeki Bombo köyünde ÇKP isyancıları tarafından konvoylarına pusu kurması sonucu öldürüldüğü bildirildi. Orta Afrika ülkesi, eski Cumhurbaşkanı François Bozize'nin 2013'te devrilmesinden bu yana şiddetle harap oldu.