Romanya Hükümeti Siyasi Kriz Nedeniyle Çöktü

Romanya'nın azınlık hükümeti, Covid-19 krizinin kötü yönetimi, iç siyasi rekabetler ve büyük bir bütçe açığının tetiklediği siyasi kriz nedeniyle Salı günü güvenoyu kaybetti. Başbakan Florin Citu hükümeti, göreve başladıktan sadece dokuz ay sonra 281 milletvekili ve senatör aleyhte oy kullandığı için önemli bir farkla kaybetti. Sandıkları denetleyen bir muhalefet milletvekili Reuters'e verdiği demeçte, "Citu hükümeti, gereken minimum (234 oy) çok üzerinde büyük bir farkla düştü" dedi.

Liberal liderliğindeki hükümet geçen Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından iktidara geldi. Citu'nun hükümeti, Adalet Bakanı Stelian Ion'u bölgesel bir kalkınma programını imzalamadığı için görevden almasının ardından bir ay boyunca belirsizlik içindeydi.

Ion, Citu'nun eski iktidar koalisyonu ortağı USR Plus'ın sağlık bakanı Vlad Voiculescu'nun Nisan ayında görevden alınmasının ardından görevden alınan ikinci üyesiydi. USR Plus'ın bakanları ve parti lideri protesto için istifa etti. Daha sonra Citu hükümetine karşı bir güven oylamasını desteklemek için muhalefetteki aşırı milliyetçi AUR ve solcu Sosyal Demokratlara (PSD) ulaştılar.

Oylamadan önce Salı günü parlamentoda yapılan tartışmalar sırasında, Citu, "yetersiz bir takıma" müsamaha gösterdiğini söyleyerek USR-Plus'a ateş püskürdü.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis şimdi yeni başbakanın atanması konusunda yasa koyuculara danışacak, Citu ise 45 gün boyunca dümende kalabilir. Başkanın tekrar Citu olabilecek yeni bir başbakan ataması gerekecek.

Salı günkü oylamadan sonra Citu'nun şunları söylediği bildirildi: "Burada bitmiyor. Bir hükümet düşüyor, ama ben liberal değerlere dayalı bir başkasını kuracağım.” Ancak başbakanlığa tutunma teklifi, muhtemelen rakip partilerin geniş muhalefetiyle karşılaşacak. Romanya parlamentosundaki 436 sandalyenin 134'üne sahip olan Citu'nun Liberal Partisi (PNL), Ağustos ayında kötüleşen siyasi krizden bu yana giderek daha fazla izole oldu.

Yeni bir hükümet kurma teklifinde, Bay Citue'nin yeni ittifaklar sağlaması gerekecek. Analistler, ana muhalefet partisinin desteğini almanın zor olacağını ve yalnızca 30 sandalyeye sahip olan Romanya'daki Macar Demokratik İttifakı'nın (UDMR) desteğine güvenebileceğini söylüyorlar.

Bükreş Üniversitesi'nde siyaset bilimi doçenti olan Claudiu Tufis, Associated Press'e verdiği demeçte, sonucun Sosyal Demokratların desteğiyle Liberal bir kabine olmasını beklediğini söyledi. Parlamentoda ama kabinede değil” dedi.

USR Plus, koalisyonu farklı bir başbakanla yeniden kurma arzusunu dile getirdi. Citu için diğer seçenek, bir azınlık hükümeti aramak ve büyük bütçe ve cari hesap açıklarının üstesinden gelmek için potansiyel olarak reformları durdurmak ve parçalanmış parlamento ve partiler içindeki farklı hizipler göz önüne alındığında, koronavirüs pandemisi sonrasına kadar kurtarma planlarını ertelemek olacaktır.

Parlamentonun önerilen iki kabineyi 60 gün içinde reddetmesi durumunda tetiklenecek olan bir erken seçim, daha önce hiç olmadığı kadar olası görünmüyor - milletvekilleri geleneksel olarak, ne kadar kırılgan olsalar da ileriye doğru bir yol buluyorlar. Citu daha önce Liberal ekibinin hükümetin çoğunluğunu tehdidi görmeye çalışmak için müzakere edeceğini söyledi.

Ancak geçen ay bir PSD sözcüsü POLITICO'ya, grubunun Bay Citu liderliğindeki bir azınlık hükümetini desteklemeyeceğini söyledi. Azınlık hükümetine “desteklemiyoruz ve oy vermeyeceğiz” dedi. En adil şey erken seçime gitmek olacaktır” dedi.

Citu ayrıca, PNL'de aylarca süren, bazen sert iç seçimlerin ortasında, partisinin liderliği için yaptığı kampanyanın bir parçası olarak eski başbakan Ludovic Orban'ı devraldığı sırada partisi içinde tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı.

Kriz, Romanya'nın 19 milyonluk doğu Avrupa ülkesindeki endişe verici bir Covid-19 enfeksiyonu artışıyla başa çıkma çabalarını engelleyebilir ve bu da ülkenin hastanelerini ciddi bir baskı altına sokabilir. Salı günü Romanya, pandemi başladığından bu yana en yüksek günlük enfeksiyon sayısını - 15.037 - kaydetti.