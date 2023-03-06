Orkide, Biryağ, Sırma ve Yudum ayçiçek yağlarında Mart indirimi gözleri fal taşı gibi açtı! 1, 2, 3, 4 ve 5 litre...

Ayçiçek yağlarında büyük bir indirim kampanyasına giden o market vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Artan yağ fiyatları nedeniyle tüketiciler uygun fiyatlı indirim kampanyalarını takip etmeye başladı. Temel tüketim maddelerinden olan Ayçiçek yağında geçtiğimiz yıl fiyatların artması nedeniyle vatandaşların alım gücü olumsuz etkilenmişti. Bu sebeple vatandaşlar ayçiçekyağı alabilmek için marketlerin indirimlerini takibe başladı. Market kapılarında oluşan kuyrukların sebebi de bu olarak gösteriliyor.

Carrefour Marketlerinden Yağ İndirimi

· Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 144,50 TL

· Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 69,75 TL

· Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 37,50 TL

· Orkide Ayçiçek Yağı 4 lt Pet 144,90 TL

· Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 179,90 TL

· Biryağ Ayçiçek Yağı Teneke 5 lt 184,90 TL

· Sırma Ayçiçek Yağı 4 lt 139,95 TL

· Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt 134,95 TL

· Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 39,95 TL

· Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 98,50 TL

· Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Pet 179,50 TL

· Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt 78,95 TL

· Biryağ Ayçiçek Yağı 2 l 89,50 TL

· Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 56,50 TL

· Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt 174,90 TL

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