EYT’lilere promosyon ödemesi akılları başlardan alacak! Akbank, Denizbank, Garanti, Şekerbank, Yapı Kredi...

Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Tutarlarda yükseliş sürer mi? İşte detayları… EYT’LİLER için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık dönem için promosyon alma imkanına kavuşuyor.

* Banka seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

- Seçim yaparken uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.

- Promosyondan yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor. Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartı alıp harcama yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle karar verirken bankanın açıkladığı tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.

- Maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Bunu aklınızda tutun.

- Bankalar emekli maaş müşterilerine özel faizli kredi imkanı sunuyor. Ancak bu kampanyalardan yararlanarak kredi kullanan müşteriler, daha yüksek promosyon fırsatı çıkıp bankasını değiştirmek istediğinde zorlukla karşılaşabiliyor. Bunu da dikkate alın.

- Seçmeyi düşündüğünüz bankanın promosyon tutarının yanı sıra, havale-EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarını inceleyin. Ücretli, ücretsiz uygulamalarını araştırın.

* Emekli aylığı için başvurumu yaptım, bankamı seçtim. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Promosyonu nasıl alabilirim?

Banka tarafından emekli maaş hesabı otomatik olarak oluşturulup hesap açılışı yapıldığında müşteriye SMS ile bilgilendirme yapılacak. Bu sürecin gerçekleşmesiyle şubelerden, çağrı merkezinden ya da mobil bankacılık uygulamasından 3 yıllık taahhüt vererek başvuru gerçekleştirilebilecek.

*Promosyon ne zaman yatar?

İlk emekli aylığının ardından 3 iş günü içinde hesaba aktarılacak. Promosyonun ödenmesi için promosyon başvurusu yapmış olmak gerekiyor.

* Ne kadar promosyon alabilirim?

Ortalama aylık maaş tutarı 3.500 liradan az olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira aralığı 3.500, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 4.500, 10.000 lira ve üzeri olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemiyor. İsteyen kampanyalardan yararlanıp daha yüksek ödeme de alabilecek.

* Promosyon tutarı daha da artar mı?

EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Bankaların EYT’lileri çekmek için tutarları daha da yükseltmesi bekleniyor.

* Bankayı seçtikten sonra 3 yıl kalmak zorunda mıyız? Daha yüksek promosyon imkanıyla karşılaşırsak bankayı değiştirebilir miyiz?

Maaş alınan bankayı değiştirme imkanı her zaman var. Bunun için sadece aldığınız promosyonun kalan süreye ait tutarını iade etmeniz yeterli. Maaşı taşımak için sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.

* Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

- AKBANK 3.500 liranın altına 4.200, aylığı 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 lira harcama sözüne bin 500 lira chip-para veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da var. - DENİZBANK: 1 otomatik ödeme talimatı veren EYT’lilerden aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. * FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. * GARANTİ BBVA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp toplam 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor. * HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. * ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca yeni kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus hediye ediyor. Direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da var. * İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira ödüyor. * KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Hemen ihtiyacınızı giderin! 36 ay vade ile 30.000 TL veriliyor! Şimdi başvuran parasını bugün alacak * ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor. * QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200, 10.000 liradan fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor. Öncelikli hizmet, yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme, internet bankacılığında ücretsiz EFT ve havale fırsatı sunuyor. * TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.500 lira arası olanlara 1.000, 7.500-10.000 lira arası olanlara 1.500, 10.000 liradan fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Böylece emeklilerin toplam promosyon tutarı 7.500 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplam 10 kişi için bundan yararlanılabiliyor. * VAKIFBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. * YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 250 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp Mayıs sonuna kadar 750 lira harcama yapanlar ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor. * ZİRAAT BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira veriyor.

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