Ziraat Bankası Konut kredisiyle ev sahibi olma hayali ulaşılamaz bir fantezi olmaktan çıkıyor. Bankanın müşteri odaklı yaklaşımı, ev sahibi olma yolculuğunuzun her zamankinden daha kolay ve erişilebilir olmasına yol açıyor. Banka esnek taksit planları, şeffaf finansman seçenekleri ve özel gereksinimlerinizi karşılamak için uyarlanmış basitleştirilmiş bir başvuru süreci sunuyor.

Ziraat Bankası Konut kredisi hizmeti ile her adımda yanınızda olacak. Sorunsuz bir deneyim için hemen şubeleri ziyaret edebilir veya web sitemizden süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. Banka özel bir kampanya kapsamında 1 milyon lira kredi vererek hayalinizdeki eve adım atmanızı ve kiraya veda etmenizi sağlıyor. Şimdi Ziraat Bankasının 2023 Eylül ayı konut kredisi kampanyasının detaylarına geçelim.

ZİRAAT EV KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Ziraat Bankası ev kredisine başvurmak isteyen bireylerine 18 yaş ve üzerinde olması, Geçerli bir kimlik belgesine sahip olması, iş yerlerinden alacakları ve net maaşı gösteren bir maaş bordrosu ya da onaylı belgelerin olması ve satın almayı düşündüğünüz mülkün tapu senedinin bir kopyasının olması gerekiyor.

Bu gerekli belgeleri sunarak, ideal evinizi satın almak için hızlı bir süreç yürütebilirsiniz. Ziraat Bankası müşteri hizmetleri sizin bu süreci mümkün olduğunca sorunsuz ve zahmetsiz bir şekilde yönetmenizi sağlayacaktır.

ZİRAAT BANKASI EYLÜL 2023 KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

Ziraat Bankası’nın konut kredisi ile hedeflerinize bir adım daha yaklaşın. Banka esnek kredi seçenekleri, kolaylaştırılmış süreçler ve müşteri odaklı hizmetlerle hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmek için size mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu ay 500 bin ile 1 milyon TL arasında kredi kullanmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki faiz oranlarından yararlanabilirler:

Finansman Tutarı: 500.000 TL

Vade: 120 ay

Kâr Oranı: %3,09

Aylık Taksit Tutarı: 15.861,49 TL

Finansman Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 120 ay

Kâr Oranı: %3,09

Aylık Taksit Tutarı: 31.722,98 TL