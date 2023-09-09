İhtiyaç kredisi faiz oranlarının değişken yapısı nedeniyle en uygun kampanyayı hangi bankanın sunduğunu belirlemek giderek zorlaşıyor. Özellikle 50.000 TL tutarında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, aylık taksiti en uygun olan bankayı belirleme ikilemiyle karşı karşıya kalıyor.

Bankacılık piyasası şu anda hareketliliğin arttığı bir dönemden geçiyor. Para politikasındaki dalgalanmalar, bankaların kredi maliyetlerini, özellikle de bireysel kredi kampanyalarını yeniden değerlendirmelerine yol açtı. Merkez Bankası'nın politika faizini artırma kararı ve daha da artıracağına dair işaretler, Türk lirası üzerinde belirsizlik yaratmış ve bankaları çözüm aramaya zorlamıştır. Bunun sonucunda bankalar kredi faiz oranlarını yükseltme yoluna gitmiş, bu da bireysel kredi faiz oranlarında genel bir artışa neden olmuştur.

BDDK İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARINI BELİRLEDİ

Bankaların bireysel kredi verirken müşterilerine belirli koşullar getirmesi gerekmektedir. Bu koşullar BDDK tarafından belirlenir ve bankalar bu düzenlemelere kesinlikle uymak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması banka için ağır para cezaları ile sonuçlanabilir.

BDDK ihtiyaç kredileri için vade kuralları belirlemiştir. Bu kurallara göre, 50.000 TL'ye kadar olan tüketici kredilerinin vadesi en fazla 36 ay olabilir. 50.000 TL ile 70.000 TL arasında değişen krediler ise azami 24 ay vade ile verilebilmektedir. Şu anda hiçbir banka 70.000 TL'yi aşan tüketici kredileri sunmamaktadır, çünkü bu durum bankanın uyguladığı faiz oranını önemli ölçüde düşürmesini gerektirecektir.

4 BANKANIN 50 BİN LİRA İÇİN FAİZ ORANLARI

İş Bankası'ndan 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler için kredi maliyetleri aylık yüzde 3,60 faiz oranı kullanılarak belirleniyor. Bu kredinin aylık taksiti ise 2.898 TL olarak bildiriliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 3,44 faiz oranı açıkladı. Bu bankada 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit 2.819 TL olarak hesaplanıyor.

Denizbank aylık faiz oranını yüzde 3,15 olarak açıkladı. 50.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda bu bankada aylık taksit tutarı 2.679 TL oluyor.

QNB Finansbank ise müşterilerine aylık yüzde 2,59 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi çekme seçeneği sunuyor. Bu kredinin aylık taksiti ise 2.417 TL olarak hesaplanıyor.