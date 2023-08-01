Türkiye'de otomobil şirketleri araç fiyatlarını her ayın başında düzenli olarak ayarlamaktadır. İlk fiyat artışı genellikle ayın ilk günlerinde yapılır ve gerekirse ay boyunca ek artışlar yapılabilir. Haziran ve Temmuz aylarında her ay üç fiyat artışı yapılmıştır. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte Opel sıfır kilometre otomobiller için ilk fiyat ayarlamasını uygulamaya koymuştur. İşte yeni fiyatlar.

OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ - AĞUSTOS 2023

Temmuz ayı sonu itibariyle Opel Corsa model sıfır kilometre araçların fiyatları 838.900 TL ile 1.134.900 TL arasında değişiyordu. Ancak yapılan son fiyat ayarlamalarıyla birlikte yeni fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Corsa’nın 1.2 75 HP Benzinli MT5 Elegance modeli: 880 bin 900 lira

Corsa’nın 1.2 100 HP Benzinli AT8 Edition modeli: 1 milyon 008 bin 900 lira

Corsa’nın 1.2 100 HP Benzinli AT8 Elegance modeli: 1 milyon 060 bin 900 lira

Corsa’nın 1.2 130 HP Benzinli AT8 Ultimate modeli: 1 milyon 191 bin 900 lira

OPEL ASTRA FİYAT LİSTESİ - AĞUSTOS 2023

Opel'in amiral gemisi modellerinden Opel Astra, Temmuz ayı sonu itibariyle 1.169.900 lira ile 1.579.900 lira arasında satın alınabiliyordu. Son güncellemenin ardından yeni Opel Astra fiyat listesi şöyle:

Astra’nın 1.2 130 HP Benzinli MT6 Edition modeli: 1 milyon 239 bin 900 lira

Astra’nın 1.2 130 HP Benzinli AT8 GS modeli: 1 milyon 674 bin 900 lira

Astra’nın 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition modeli: 1 milyon 488 bin 900 lira

Astra’nın 1.2 130 HP Benzinli AT8 Elegance modeli: 1 milyon 541 bin 900 lira

Astra’nın 1.2 130 HP Benzinli AT8 Edition modeli: 1 milyon 397 bin 900 lira

OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ - AĞUSTOS 2023

Opel Mokka için Ağustos ayı öncesinde fiyatlar 1.348.900 lira ile 1.553.900 lira arasında değişiyordu. Ancak son fiyat ayarlamalarıyla birlikte yeni Opel Mokka fiyat listesi şöyle:

Mokka’nın 1.2 Elegance 130 HP Benzinli AT8 modeli: 1 milyon 415 bin 900 lira

Mokka’nın 1.2 Ultimate 130 HP Benzinli AT8 modeli: 1 milyon 630 bin 900 lira

Mokka’nın 1.2 GS 130 HP Benzinli AT8 modeli: 1 milyon 537 bin 900 lira