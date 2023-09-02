Türkiye'de yeni otomobil fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, potansiyel alıcıları zor bir durumla karşı karşıya bıraktı. Son üç ay içinde görülen fahiş fiyat artışları, başlangıçta yeni bir araç satın almayı planlayan çok sayıda kişiyi seçeneklerini yeniden değerlendirmeye zorladı. Hatta bazıları, mali açıdan daha uygun bir alternatif olarak ikinci el araç piyasasını keşfetmeye yöneldi.

Bu zorlu piyasa koşullarında şirketler, Eylül ayında yeni otomobillere yapılacak fiyat artışının boyutunu belirlemek için rakamlar üzerinde çalışmaktadır. Dün itibariyle bu yeni fiyatlar açıklanmaya başladı. Ama Opel büyük bir sürpriz yaptı. İşte detaylar.

OPEL FİYATLARI DEĞİŞTİRMEDİ

Eylül ayı yeni otomobil fiyatlarının açıklanmasına başlandı. Opel, beklenmedik bir hareketle, her zamanki aylık fiyat artışlarına meydan okuyarak bu ay araçlarının fiyatlarını yükseltmekten kaçınmayı tercih etti. Sonuç olarak, Opel Corsa ay sonuna kadar Ağustos ayındaki fiyatlarla satışa sunulmaya devam edecek.

Opel geçtiğimiz günlerde Eylül ayı için yepyeni araçlarının fiyatlarına ilişkin bir duyuru yaptı. Fiyat listelerini web sitelerinden kaldıran firma müşterileri fiyatların revize edildiği konusunda bilgilendirdiler. Yeniden fiyat listesini yayınlayan firma herkesi şaşırttı. Fiyatlarda herhangi bir artış olmadığı görüldü. Bu, tüm Opel otomobil modellerinin Eylül ayı sonuna kadar Ağustos ayındaki fiyatlarla satışa sunulacağı anlamına geliyor.

EN UCUZ OPEL NE KADAR?

Sıfır otomobillerin fiyatları yükseldikçe, birçok müşteri otomobil şirketlerinin sunduğu en uygun fiyatlı modellere ilgi göstermeye başladı. Opel'in en uygun fiyatlı modeli ise Opel Corsa. Opel Corsa için Eylül ayı fiyat listesi yayınlandı ve en düşük fiyatın 880.900 TL olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şirket, Opel Corsa satın almak isteyen müşterilerine kredi desteği sunuyor. Eylül ayına özel yeni bir kampanya kapsamında Opel Corsa satın alan müşteriler, 12 ay vadeli ve aylık yüzde 1,99 faiz oranıyla 200 bin TL kredi kullanabilecek.

-Opel Corsa’nın 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance modeli: 880.900 lira

-Opel Corsa’nın 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition modeli: 1.008.900 lira

-Opel Corsa’nın 1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance modeli: 1.060.900 lira

-Opel Corsa’nın 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate modeli: 1.191.900 lira