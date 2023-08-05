Akaryakıt fiyatlarının artmasının nedeni OPEC ülkelerinin arz kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Arz kısıtlamaları nedeniyle brent petrol yükseliyor ve bu da akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Cezayir, gönüllü olarak arz kısıtlama kararı aldı.

20 bin varil arz kısıtlaması yapılarak üretim miktarı 940 bin varil olarak belirlendi. Suudi Arabistan da arz kısıtlaması kararı almıştı. Suudi Arabistan, bir milyon varil kısıtlama kararı almıştı. OPEC ülkeleri, aldıkları kararların sebebini petrol fiyatlarında istikrarın sağlanması olarak belirtiyor. Akaryakıt fiyatlarının artmasında döviz kuru da etkili oluyor. Döviz kuru arttıkça akaryakıt fiyatları yükseliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim olmadı. Güncel fiyatlar şu şekilde belirtiliyor:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,05 TL

Motorin 36,39 TL

LPG 15,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,10 TL

Motorin 36,44 TL

LPG 16,29 TL

Ankara’da 5 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,58 TL

Motorin 36,96 TL

LPG 16,29 TL

İzmir için 5 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,64 TL

Motorin 37,03 TL

LPG 16,02 TL

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Arz kısıtlamaları sonrasında brent petrol 86 doların üzerine çıktı. Brent petrolde meydana gelen artış nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükseliyor. Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artış araç sahiplerinin işini güçleştiriyor. Araç sahipleri hem akaryakıta hem de aracın diğer ihtiyaçlarına yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalıyor.

Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle toplu taşıma masrafları da yükseliyor. Toplu taşıma masraflarındaki artış da vatandaşları olumsuz etkiliyor. Zamlar, doğrudan ya da dolaylı olarak herkesi etkiliyor. Vatandaşlar, akaryakıt zamlarının sona ermesini ve indirim yapılmasını istiyor.

Akaryakıt fiyatları, şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İlçelerde ve firmalarda da farklılıklar söz konusu oluyor. Akaryakıt fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl değişiklik göstereceği, en fazla merak edilen konular arasında bulunuyor.