Johnny Depp ve Amber Heard Davasında Sekiz önemli An

Aktörler Johnny Depp ve eski karısı Amber Heard arasındaki gişe rekorları kıran hakaret davasında haftalarca süren patlayıcı ifadeler ve üç günlük müzakerelerden sonra, jüri Çarşamba günü büyük ölçüde Depp lehine bölünmüş bir karar verdi.

Jüri her birinin diğerini karaladığını tespit ederken, Depp kararı bir zafer olarak kutladı ve Heard kendisini "kelimelerin ötesinde" hayal kırıklığına uğrattığını ilan etti.

İşte aile içi istismarın kabarık iddialarını ve karşı iddialarını içeren davanın önemli anlarından bazıları:

1) Karşılıklı istismar iddiaları

Depp, Heard'e, kendisini "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak tanımladığı Aralık 2018 tarihli bir yazı nedeniyle iftira davası açtı. Avukatları, isminden hiç bahsetmemesine rağmen makale tarafından karalandığını söyledi.

Dava görünüşte iftira ile ilgili olsa da, ifadelerin çoğu, Heard'ün iddia ettiği gibi fiziksel ve cinsel istismara uğrayıp uğramadığına odaklandı.

Heard, bir düzineden fazla iddia edilen saldırıyı ayrıntılarıyla anlattı. Depp, Heard'e ya da başka bir kadına asla vurmadığını söyledi. Küfür eden ve "aşağılayıcı isim çağrısı" ile ona "zorbalık" yapan kişi olduğunu söyledi.

Depp, "Bir tokatla başlayabilir, bir itmeyle başlayabilir, kafama bir TV uzaktan kumandası fırlatarak, yüzüme bir kadeh şarap atarak başlayabilir" dedi.

İkili, Depp'in beşinci bir Karayip Korsanları filmini çektiği Avustralya'daki 2015 yılının başlarında yapılan bir tartışmanın farklı hesaplarını sundu.

2) Kopmuş parmak ucu

Altı haftalık duruşma sırasında saatlerce süren tanıklık, Mart 2015'te Depp'in Karayip Korsanları'nın beşinci bölümünü çektiği Avustralya'daki korkunç bir olaya ayrıldı.

Depp'in sağ orta parmağının ucu, kiralık evlerinde Heard'le hararetli bir tartışma sırasında koptu.

Depp, Heard'ün kendisine bir votka şişesi attığında meydana geldiğini söyledi.

Heard, bunun nasıl olduğunu bilmediğini, ancak duvara monte edilmiş bir telefonu parçaladığında olabileceğini söyledi. Hıçkırıklarla konuşurken, jüriye Depp'in kendisine bir şişeyle cinsel saldırıda bulunduğunu da söyledi. "Korktum," dedi. "Onunla yeni evlenmiştim."

Her ikisi de Depp'in kanlı rakamını evdeki duvarlara, abajurlara ve aynalara şifreli mesajlar taramak için kullandığını kabul etti.

3) Yatakta dışkı

Duruşma sırasında bahsedilen birçok tuhaf olay arasında, bir gün çiftin yatağının Depp'in yanına bırakılan dışkı hakkında bir hikaye vardı.

Depp, Heard'le 30. doğum günü partisi sırasında tartıştıktan sonra yatakta "insan dışkı maddesinin" bir fotoğrafının gösterildiğini söyledi.

Depp, Heard'ün köpeklerini suçlamaya çalıştığını, ancak "çay fincanı Yorkies, her biri yaklaşık dört kilo ağırlığında" olduğunu söyledi.

Heard, bir köpeğin Depp'in esrarının bir kısmını köpek yavrusu olarak yedikten sonra bağırsak problemleri yaşadığını söyledi.

Heard, köpeklere gelince, Depp'i bir keresinde "hayvan gibi uluyarak" onlardan birini hareket halindeki bir arabanın penceresinden tutmakla suçladı.

Köpek yaralanmamıştı.

4) Tanıklar

Her iki taraf da birden fazla tanık sundu, ancak Heard'ün eski erkek arkadaşı milyarder Elon Musk ve rol arkadaşı James Franco'nun söylentileri nihayetinde gerçekleşmedi.

Ama ünlü görünümler vardı.

Depp'in eski kız arkadaşı Kate Moss, bir zamanlar İngiliz modeli merdivenlerden aşağı attığı söylentisini vurdu. Moss, video bağlantısıyla bunun asla gerçekleşmediğini söyledi.

Başka bir eski kız arkadaşı olan aktris Ellen Barkin, Depp'in "çoğu zaman" kıskanç, kontrolcü ve sarhoş olduğunu ve bir keresinde bir otel odasına bir şarap şişesi attığını söyledi.

Diğer tanıklar arasında korumalar, ajanlar, işletme yöneticileri, doktorlar, arkadaşlar, akrabalar ve hatta çiftin bir zamanlar Los Angeles'ta yaşadığı lüks çatı katı kompleksinin eski kapıcısı vardı.

Kapıcı Alejandro Romero muhtemelen davaya dahil olan birçok kişi için şunları söyledi: "Çok stresliyim. Artık bununla uğraşmak istemiyorum."