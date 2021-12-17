Onur Büyüktopçu’dan Büyük İtiraf!

Yetenekli oyuncu Onur Büyüktopçu, Barış Arduç ile Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı Kiralık Aşk isimli dizide rol almış ve bu dizide hayat verdiği Koray rolü ile hafızalara kazınmıştı. Daha sonraki süreçte ise kariyerine Damat Bayıldı, Yemekteyiz, Çarkıfelek ve Gelinim Mutfakta isimli yarışma programlarında sunuculuk yaparak devam eden ünlü oyuncu, merak içerisinde takip edilmişti.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olarak katılan ve samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim Onur Büyüktopçu, dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini yaptığı ve 2003-2004 yıllarında yayınlanan Lise Defteri isimli dizi ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ünlü isim, katılmış olduğu YouTube programında Armağan Çağlayan’a o günler hakkında ilgi çekici bir itirafta gerçekleştirdi.

Onur Büyüktopçu İzmir Karşıyaka'da büyüdüğünü anlatırken 19 yaşında ise İstanbul'a geldiğini söyledi. Lise Defteri isimli dizide oynamadan önce tecrübesinin bulunmadığını ve Mustafa Altıoklar'ın kendisini yalnızca boyu uzun diye seçtiğin açıklayan ünlü isim, dikkat çekti. CV’sinde basketbol oynadığının yazdığını ancak kendisinin basketbol oynamayı bilmediğini açıklayan Onur Büyüktopçu dikkat çekici bir itirafta bulundu. Mustafa Altıoklar'ın bu gerçeği öğrendiği zaman ise kendisini kovmadığını ve yine de diziye devam ettiğini aktardı.

Yine o dizide rol aldığı dönemde tanınması sebebiyle biraz şımardığını açıklayan oyuncu daha sonra iş gelmediği zamanda ise kendine geldiğini açıkladı. Eleştiriyi çok kaldırmadığını da itiraf eden Onur Büyüktopçu, kamera önünde güzel işler yaptığını ancak evine döndükten sonra insanların hakkında dedikodu yapmasından rahatsız olduğunu anlattı. İşinden evine giden, sade yaşayan ve çok parmakla gösterilen bir adam olmadığını açıklayan ünlü isim, eleştiriye kapalı olduğunu da anlattı. Daha önce kamera arkasında da çalıştığını aktaran ünlü oyuncu, bunu sadece para kazanmak amaçlı yaptığını ve sevmediğini belirtirken daha sonra kamera arkasını tamamen bıraktığını da söyledi.