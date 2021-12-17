Üç Kuruş Dizisi Yeni Bölüm Analizi

Birbirinden başarılı oyuncular ile ekran karşısında seyirci kitlesi ile buluşan ve Ay Yapım imzalı olarak televizyon ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünden 2. ön izleme sahnesi paylaşıldı. Yayınlanan sahnede Efe'nin Kartal’ın ailesi ile birlikte evinde beraber yemek yediği görüntü ve Bahar'la tanışmaları da dikkat çekici olarak yorumlandı.

Yayın hayatına başarılı bir şekilde adım atan ve güzel reyting sonuçları elde eden Üç Kuruş dizisinin yayınlanan tanıtım videosu ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan tanıtım videosunda Leyla ile Efe'nin sözlü atışmalarının devam ettiği görüldü ve izleyici kitlesi yeni bölümde ikilinin arasındaki buzların eriyip erimeyeceğini merak etti. 20 Aralık Pazartesi gününde ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümü büyük bir heyecan içerisinde geçecek. Bunun yanı sıra dizinin fragmanında dikkat çeken detaylar da bulundu.

Oldukça farklı bir konuyu ekranlara taşıyan dizinin 7. bölümünde Efe ve Kartal, İrfan’ın izini sürmeye başlamış ve Neriman da ağabeyini sorgulamıştı. Daha sonra cinayetleri Ferhan'ın işlediğini öğrenen Neriman'ın da geçmişte mahalledeki diğer insanlar gibi susması karşılığında para aldığı ortaya çıkmıştı.

Oktay ise İrfan'ın kulesinde farklı bir resim kağıdı görmüş ve asıl hedefi Kartal’a anlatmıştı. Efe ve Kartal Oktay'ın anlatmış olduğu hedefe giderken bu hamle de İrfan’ı köşeye sıkıştırmış ve detaylar merak konusu olmuştu. Hedefini öldürmeden geri dönmek zorunda kalan İrfan karakteri geceye damga vurmuştu.

Yeni bölümü ile Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Ekin Koç, Nursel Köse, Uğur Yıldıran, Tuğçe Yolcu, Volkan Kıran ve Canan Atalay gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.