Onur Büyüktopçu Kapımdaki Dedektif Programına Konuk Oldu

Yapımcılığı İbrahim Selim tarafından üstlenilen ve yapımı ID İletişim tarafından gerçekleşen Kapımdaki Dedektif isimli program her hafta sürpriz konuklar ağırlıyor. Dyson katkıları ile ekranlarda yer alan Kapımdaki Dedektif programı her yeni haftada yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başarılı sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ve ünlü oyuncu Eda Ece'nin yönlendirmeleri ile birlikte evi ziyaret edilecek olan ev sahibinin koymuş olduğu ip uçları ile iki ünlü isim kimin evinde olduklarını tahmin ediyor.

Başarılı sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu ise Kapımdaki Dedektif programının 22 Nisan cumartesi günkü konuğu olacak. Dedektif Eda Ece oyunun bulmacasını çözmeye çalışacak ve programda her yeni bölümde farklı bir ünlünün evi ziyaret edilecek. Eda Ece ile birlikte İbrahim Selim de ipuçları ile birlikte kimin evinde olduklarını bulmaya çalışıyor. İzleyici kitlesine kahkaha dolu ve keyifli anlar yaşatan Kapımdaki Dedektif isimli program Fox TV ekranlarında her cumartesi sabahı 11.15'te yayınlanıyor.

İstanbul'da 24 Nisan 1982 senesinde dünyaya gelen Onur Büyüktopçu’nun babası Çankırılıdır ve annesi ise göçmendir. Ünlü isim Onur Büyüktopçu 2003 senesinde yayınlanan Lise Defteri dizisinde Yusuf karakterine hayat vererek oyunculuk mesleğine ilk adımını atmıştır. Daha sonra Yabancı Damat ve Doktorlar gibi dizi projelerinde de konuk oyunculuk yapan ünlü isim asıl çıkışını Kiralık Aşk dizisiyle gerçekleştirmiştir. 2015 ile 2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Koray karakterine hayat veren Onur Büyüktopçu bu proje ile büyük bir başarı yakalamıştır.

Kariyer hayatında sunuculuk da yapan Onur Büyüktopçu 2017 ile 2019 yılları arasında TV8 ekranlarında Yemekteyiz ekranlarında Damat Bayıldı isimli yarışmada sunucu olmuştur. Ünlü oyuncu 2020 senesinde ise Gelinim Mutfakta ve Çarkıfelek yarışmalarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Ünlü isim Gelinim Mutfakta yarışmasını 4 ay boyunca sunduktan sonra programa veda etmiş ve yerine Seda Sayan gelmiştir.