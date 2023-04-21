Cevizli Tarçınlı Bayram Tatlısı Tarifi Nedir, Malzemeleri Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Damaklarda ceviz ve tarçın karışımı ile eşsiz bir lezzet bırakan cevizli tarçınlı bayram tatlısı mutlaka sofranızda yer almalıdır. Bu tarifin üzerine isterseniz pudra şekeri de serpebilir ve kurabiye olarak servis edebilirsiniz. Tarifin malzemeleri arasında yumurta ya da yoğurt gibi malzemeler olmadığı için pişirme süresi sonrasında kapağı sıkı bir şekilde kapatılmış bir kavanozda uzun süre saklamanız da mümkün olacaktır. Bu tatlıyı basit bir kaç malzeme ile kolayca hazırlayabilir ve Bayram sofralarınızda servis edebilirsiniz. Bu tarifi uyguladığınız zaman 20 adet servisiniz çıkacak ve tarifinizi 30 dakikada hazırlamış olacaksınız. Cevizli tarçınlı Bayram tatlısının pişirme süresi ise 20-25 dakikadır.

Cevizli tarçınlı bayram tatlısı malzemeleri arasında yarım su bardağı un, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 paket vanilya, 2,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu bulunmaktadır. Tatlının iç harcı için 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı ceviz içi gereklidir. Tatlının şerbeti için ise 2 su bardağı su, 1 dilim limon, 2 su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi gereklidir.

Tatlının iç harcı malzemelerini rondoda çekerek hazırda bekletmeniz gerekli olmaktadır. Bu noktada cevizlerin pirinç tanesi boyutunda olmaları çok önemlidir. Fırın kağıdını tepsiye sermeniz ön hazırlıkları yaptığınız zaman işinizi daha da kolaylaştırmış olacaktır. Suyu ve zeytinyağını yoğurmak kabına alıp karıştırmanız ve daha sonra kabartma tozu un ve vanilyayı eleyerek zeytinyağı karışımını eklerken bir taraftan yoğurmaya başlamanız tavsiye edilir. Hamurunuz elinize yapışmayan ve yumuşak bir kıvamda olmalıdır. Gerekli görürseniz bir yemek kaşığı un daha ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız hamuru 20 eşit parçaya ayırarak avucunuzda çay tabağı boyutunda açmanız ve ortasına yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar iç malzemeleri yerleştirmeniz gereklidir.